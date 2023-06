Est-il viable de se procurer un véhicule VGA / reconstruit?

J’aimerais savoir s’il est viable de se procurer un véhicule VGA / reconstruit.

Et quels sont les points les plus importants à surveiller?

Bonjour Claude,

Avec le prix grandissant des véhicules, les VGA (véhicules gravement accidentés) identifiés sur les enregistrements comme reconstruits sont des choix judicieux. Ceux-ci se revendent moins cher, mais sont souvent loin d’être des citrons. Au contraire, puisque les assureurs déclarent de plus en plus de véhicules comme étant une « perte totale » parce que ceux-ci gonflent les prix des réclamations, parfois par manque d’expertise ou parce qu’ils sont régis par des règles trop souvent ridicules. On remarque qu’une quantité incroyable de très bons véhicules et facilement réparables se retrouvent à la casse.

De ce fait, plusieurs entreprises se spécialisent dans le rachat de ces véhicules, qui peuvent aussi simplement être des vols retrouvés. Ces entreprises les réparent dans les règles de l’art, avant de les soumettre à une inspection rigoureuse par des mandataires de la Société de l’assurance automobile du Québec. D’ordre général, lorsqu’un véhicule VGA reprend la route, c’est qu’il est en très bonne condition.

Photo: Illustration Adobe Stock

Maintenant, il serait tout de même avisé de vérifier l’historique du véhicule via le CarProof, afin de connaître quelle était la nature du sinistre qui a fait en sorte qu’on l’a déclaré comme étant une perte totale. Y a-t-il eu de sévères travaux de structure, une infiltration d’eau, le remplacement d’une jonction ou d’une partie avant complète? Ou est-ce que les dommages n’étaient que purement esthétiques? Bref, une inspection visuelle par un expert de même que l’analyse du dossier de la voiture seraient les deux choses à faire, avant de procéder à l’achat du véhicule.

