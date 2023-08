Combien coûte... la Toyota Prius 2023?

La Prius de nouvelle génération affiche une esthétique futuriste et bien moins polarisante que la précédente itération. Malgré tout, elle reste populaire auprès des consommateurs et ses motorisations sont efficaces.

« Il faut savoir que la Prius demeure à ce jour la voiture hybride la plus vendue au monde. Toyota en a écoulé plus de cinq millions depuis son arrivée au Japon en 1997 », raconte le chroniqueur Antoine Joubert.

Rouage intégral de série

Le marché canadien retire la Prius à traction. « [Désormais], toutes les Prius sont dotées du rouage intégral », mentionne l’expert. La version hybride se décline en variantes XLE et Limited. Elle produit une puissance de 196 chevaux et la cote de consommation mixte est de 4,8 L/100 km.

Photo: Toyota

Modèle convoité, la Prius Prime bénéficie de la technologie hybride rechargeable. Par conséquent, il est possible de parcourir 72 kilomètres en mode 100 % électrique. Antoine a même réussi 76 km. Elle boit 4,5 L/100 km (SE), alors que cette donnée monte à 4,9 L/100 km à bord de la XSE.

D’ailleurs, cette mouture a droit aux subventions du gouvernement canadien (5 000 $) et québécois (2 500 $), pour un total de 7 500 $.

Silence de roulement

« C’est une voiture beaucoup plus raffinée, confortable et silencieuse [qu’antérieurement]. Elle est mieux assise au sol aussi. On sent que les voies sont plus larges et la maniabilité est meilleure que par le passé », note Antoine.

Photo: Toyota

Il se désole toutefois de la visibilité limitée à l’avant parce que le pare-brise s’avère fortement incliné. Il s’attendait également à un aérodynamisme accru du véhicule puisqu’il affiche un coefficient de traînée de 0,27.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Toyota Prius 2023… et dévoile sa gamme de prix!