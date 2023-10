Est-ce pertinent d'acheter une voiture hybride rechargeable lorsqu'on roule peu?

Bonjour,

Je suis sur une liste d’attente pour l’achat d’une Toyota Prius Prime. Je souhaite garder le véhicule pour une longue période qui dépasse les dix ans. Je fais peu de kilométrage par année (entre 5 000 et 6 000 km). Je me demande donc s’il est pertinent d’acquerir un véhicule hybride rechargeable. J’ai entendu dire que le fait de ne pas rouler beaucoup affecte la batterie étant donné que le cycle « régulier » de décharge et de recharge de la batterie ne sera pas respecté.

Il est à noter que mon choix de la Prius Prime n’est pas uniquement motivé par l’économie d’essence (je roule peu, donc le coût du carburant n’est pas un facteur déterminant). Mais c’est un véhicule fiable et j’ai apprécié la conduite lors d’un essai chez le concessionnaire.

Selon vous, est-ce que c’est pertinent d’acheter un véhicule hybride rechargeable lorsqu’on roule peu?

Bonjour Mohamed,

D'abord, sachez que la Toyota Prius Prime est un excellent choix dans sa catégorie, et le nouveau modèle l'est encore plus grâce à son autonomie bonifiée et ses performances accrues. Vous ne le précisez pas dans votre question, mais si vous avez la possibilité de brancher le véhicule chez vous ou au travail, votre batterie n'aura aucun problème de décharge puisqu'elle sera chargée puis utilisée régulièrement quand vous roulerez. Si ce n'est pas le cas et que vous stationnez dans la rue, vous pouvez aussi sélectionner le mode HV lorsque vous conduisez. Ce dernier recharge la batterie de la voiture en utilisant le moteur à essence.

Le dernier cas de figure, c'est si vous devez immobiliser votre véhicule durant une longue période sans le brancher. Si tel est le cas, voici les recommandations de Toyota Canada dans le manuel du propriétaire :

« Pour éviter que la charge de la batterie hybride (batterie de traction) ne devienne très faible, chargez la batterie hybride (batterie de traction) à partir d’une source d’alimentation externe ou faites démarrer le système hybride au moins une fois tous les 2 ou 3 mois. »

Donc à moins de stationner votre voiture très longtemps sans jamais la charger, vous ne devriez avoir aucun problème technique ou de vieillissement prématuré de votre batterie en parcourant 5 000 à 6 000 kilomètres annuellement.

Pour ce qui est de la pertinence d'acheter le véhicule, il ne fait aucun doute qu'une Toyota Prius Prime va garder une très bonne valeur marchande dans les années à venir. Et si vous décidez de vous séparer d'une Prius Prime âgée de 10 ans, ayant eu un seul propriétaire et affichant seulement 60 000 km à l'odomètre, je prends peu de risques en vous disant que vous allez la revendre à un très bon prix.

Donc, si le véhicule vous plaît il n'y a aucune raison de ne pas sauter le pas. Le seul bémol avec Toyota, ce sont les taux de financement très élevés actuellement. Regardez s'il ne serait pas plus intéressant pour vous de financer le véhicule ailleurs. Et si ce n'est pas possible, envisagez l'utilisation d'une mise de fonds et optez pour le financement le plus court possible.

