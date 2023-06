Une Toyota GR Prius? Mais pourquoi pas!

Toyota Prius Prime 2023: plus puissante, plus autonome

Lors de son introduction sur le marché, la Prius représentait la longueur d’avance qu’avait Toyota dans la filière verte. Avec sa consommation frugale, son look singulier et son prix attrayant, elle a attiré de nombreux adeptes vers la marque au fil de ses générations, et pas seulement des écolos, des …