Toyota Prius 2023 : cinq choses à savoir

L’écolo originale, la pionnière de l’hybridation et fidèle compacte bien-aimée des Québécois reçoit une refonte bien méritée pour sa cinquième génération qu’elle entame pour l’année-modèle 2023.

Bien que Toyota soit pointée du doigt pour sa nonchalance dans la filière entièrement électrique, la marque nippone n’a pas donné sa place en ce qui concerne l’hybride, commercialisant des modèles électrifiés tous plus populaires les uns que les autres.

La Prius 2023 s’est offert un relooking qui la rend plus approchable, avec des lignes fluides et modernes sans tomber dans l’excentricité comme elle a tendance à le faire. Plus puissante, et plus autonome dans sa variante enfichable Prime, elle emprunte une panoplie de nouveautés dans l’arsenal Toyota.

Voici cinq choses à savoir à propos de la nouvelle Toyota Prius.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Une Prius plus performante

En plus d’une refonte esthétique, la Prius a gagné sur le plan de la performance. La Prius hybride normale (HEV) est animée par un moteur thermique à 4 cylindres de 2 litres jumelé à un moteur électrique. Ces derniers développent conjointement 196 chevaux, soit 75 chevaux de plus que la génération sortante.

En ce qui concerne la version enfichable Prime, elle est également animée par un combo similaire, mais sa puissance totale s’élève à 220 chevaux, presque 100 chevaux de plus que le modèle Prime sortant.

Photo: Toyota

Le rouage intégral, mais pas pour toutes les versions

La Toyota Prius HEV est offerte en deux versions, soit les variantes XLE AWD et Limited AWD. De fait, elle est livrée avec le rouage intégral (AWD) de série ce qui peut lui donner un certain avantage pour nos hivers québécois.

En ce qui concerne le modèle enfichable Prime, il est offert en variantes SE et XSE. Hélas, le rouage intégral n’est pas disponible sur l’une ou l’autre de ces versions. Chez Toyota, on admet qu’à cause du format de la batterie à l’arrière, l’intégration d’un moteur électrique à cet endroit aurait été techniquement impossible.

Une frugalité toujours compétitive

Les propriétaires de Prius ont toujours eu la consommation de carburant à l’œil. Et grâce à son aérodynamisme, ses technologies et sa mécanique de pointe, la Prius brille toujours sur ce front. Pour les modèles HEV, on parle d’une consommation combinée ville/route de 4,8 L/100 km, soit la même cote que la Prius e-AWD de la génération sortante.

Du côté de la Prius Prime, on estime une cote combinée de 4,5 L/100 km, ce qui est plus élevé que la consommation de la Prius Prime sortante qui affichait 4,3 L/100 km.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Une variante Prime plus autonome

Grâce à une batterie de 13,6 kWh comparativement à 9,9 kWh pour la génération précédente, la Prius Prime offre dorénavant une autonomie toute électrique pouvant aller jusqu’à 72 kilomètres dans sa variante de base SE. Ceci représente une amélioration de 32 kilomètres par rapport à l’ancien modèle.

Pour les variantes XSE, les conducteurs pourront parcourir jusqu’à 64 kilomètres sur une recharge complète de la batterie. Cette perte est attribuable à la grosseur des jantes qui gagne 2 pouces.

Un habitacle modernisé

Dans son habitacle, la Prius gagne en technologie et en ergonomie. Elle offre dorénavant le nouveau système d’infodivertissement de Toyota qui est plus complet et plus facile à utiliser que l’ancienne interface. Il est affiché sur un écran tactile de 8 pouces dans les variantes de base, tandis que les versions plus cossues obtiennent un écran de 12,3 pouces.

Photo: Louis-Philippe Dubé

La Prius est offerte à partir de 36 490 $ pour le modèle XLE et 42 990 $ dans sa variante Limited. Pour la Prime, on en demande 37 990 $ pour la variante SE et 42 990 $ pour la XSE. La XSE Premium, la plus cossue, affiche un prix de 46 990 $. On peut déduire une subvention fédérale de 5 000 $ et une subvention provinciale de 2 500 $ du prix des modèles Prime.

À voir aussi : premier contact avec la Toyota Prius 2023