Le dévoilement par Dodge de la toute puissante et explosive Challenger SRT Demon 170 dans les derniers jours nous a autant estomaqués que fait réfléchir. Rappelons que cette ultime version de la Challenger développe jusqu’à 1 025 chevaux et passe de 0 à 100 km/h en aussi peu que 1,66 seconde!

Qui a besoin d’une telle puissance et force d’accélération? Bien peu de conducteurs, évidemment (c’est d’ailleurs en partie pourquoi la Demon 170 sera limitée à 3 000 exemplaires aux États-Unis et 300 au Canada). La vaste majorité des gens peuvent se contenter de performances beaucoup plus modestes.

À l’autre bout de l’échelle, il y a ces voitures qui accélèrent comme si la vie était éternelle. Ça exige une bonne planification pour embarquer l’autoroute, par exemple. Quant aux dépassements, n’y pensons même pas!

Voici donc le top 10 des modèles 2023 qui sont les plus lents sur la route d’après leur chrono de 0 à 100 km/h, excluant les VUS et camionnettes pleine grandeur de même que les fourgons.