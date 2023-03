Dodge Challenger SRT Demon 170 2023 : 1025 chevaux en guise d'au revoir

Quelques mois avant que la Challenger dans sa forme actuelle ne tire définitivement sa révérence, Dodge lance une ultime édition spéciale. Et la puissance développée par celle-ci dépasse le seuil psychologique des 1000 chevaux. C’est ce qu’on appelle se retirer au sommet de sa forme.

Dans le cadre d’un événement organisé devant une foule de passionnés à Las Vegas, Dodge a levé le voile sur celle qui devient la voiture la plus puissante jamais construite par la marque : la Challenger SRT Demon 170 2023. Elle devient la septième et dernière édition spéciale de la série « Last Call » voulant rendre hommage à cette pony car dont la production est sur le point de s’arrêter.

Une mécanique spectaculaire

Sous le capot de cette extraordinaire Challenger, Dodge a tout revu et n’a conservé que l'arbre à cames de la SRT Demon. On y retrouve un moteur V8 Hemi de 6,2 litres agrémenté d’un compresseur volumétrique de 3 litres.

La puissance et le couple s’élèvent respectivement à 1025 chevaux et 945 livres-pied à condition d’utiliser de l’essence de type E85 (85% d'éthanol, 15% d'essence). En utilisant de l’essence E10, la puissance est diminuée à 900 chevaux et le couple à 810 livres-pied. Le module PCM ajustera le tout en fonction du degré d’éthanol contenu dans l’essence.

Bien entendu, la transmission automatique à huit rapports a été spécifiquement recalibrée pour pouvoir composer avec autant de puissance et de couple. Pour atteindre les 96,6 km/h, il ne lui faut que 1,66 seconde!

La Challenger SRT Demon 170 2023 devient la première voiture de production à franchir le quart de mille sous la barre des neuf secondes avec un chrono de seulement 8,91 secondes.

Optimiser les masses

Comme on peut le constater en regardant de près les photos, on note l’absence d’ailes élargies à l’avant. Le tout a pour effet de réduire le poids de sept kilogrammes.

À l’arrière, on retrouve des pneus Mickey Thomson ET Street R 315/50R17 – ils chaussent une voiture de production pour la toute première fois – et à l’avant, des Mickey Thompson 245/55R18. En option, il est possible de choisir des roues produites par Lacks Enterprises qui sont faites d’aluminium et de fibre de carbone. Elles permettent de réduire la masse de 71 kilogrammes comparativement à la Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody. Les ingénieurs ont également travaillé de manière à éliminer du poids ici et là afin de l’alléger autant que possible.

Nous remarquons d’imposantes prises d’air sur le capot et dans la grille de calandre. On ne peut passer sous silence les écussons Demon qui sont différents du modèle précédent portant cette appellation. Les consommateurs auront le choix parmi une palette de 14 couleurs pour la carrosserie.

Photo: Dodge

Un prix élevé

Au sein de la gamme Challenger, la SRT Demon 170 2023 se loge au sommet de la chaîne. Aux États-Unis, le prix de détail est de 96 666 $ US.

Au moment de la présentation, les dirigeants de Dodge estimaient viser une production totalisant 3 000 unités aux États-Unis et 300 au Canada. La capacité de production déterminera si les objectifs seront atteints d’ici la fin de la présente année.

Les propriétaires de la précédente Challenger SRT Demon auront un premier droit de refus sur l’unité dont le numéro de série serait concordant afin d’en faciliter le jumelage si désiré.

