Coussins défectueux : des milliers de vieilles Dodge et Chrysler doivent cesser de rouler

Trois nouveaux décès ont été enregistrés depuis avril en lien avec les dispositifs de gonflage de coussins gonflables fabriqués par la défunte compagnie japonaise Takata, qui peuvent exploser et projeter des débris sur les occupants. Ceci porte le total à 32 à l’échelle mondiale, la majorité aux États-Unis.

Aujourd’hui, la division américaine de Stellantis sonne l’alarme et avertit tous les propriétaires de Dodge Magnum, Challenger et Charger ainsi que Chrysler 300 des années 2005 à 2010 qui n’ont pas encore fait remplacer le coussin frontal du conducteur à la suite des rappels de 2015 de cesser immédiatement de rouler avec leur véhicule.

Quelque 276 000 exemplaires seraient visés aux États-Unis. On ne connaît pas encore le nombre au Canada.

Photo: WheelsAge

Dans son communiqué, Stellantis dit avoir envoyé à ce jour près de 210 millions de lettres, courriels, textos et autres communications, en plus d’effectuer des appels et des visites à domicile, pour informer les propriétaires. Ce ne sont pas les pièces de remplacement qui manquent, apparemment, et l’opération prend moins d’une heure en temps normal.

Malgré les nombreuses campagnes annoncées par les constructeurs automobiles, il est clair que plusieurs des 100 millions de véhicules et plus rappelés à travers la planète sont toujours équipés des dispositifs de Takata. Dans un bon nombre de cas, on parle de modèles plus anciens qui ne sont plus entre les mains de leurs propriétaires originaux.

Il est fortement recommandé de consulter la banque de rappels de Transports Canada ou, mieux encore, le site web du fabricant du véhicule afin de déterminer si un remplacement est nécessaire pour le vôtre.

