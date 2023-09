Hyundai Elantra 2024 : plus raffinée et la N conserve la boîte manuelle

Tout comme la Sonata 2024, la Hyundai Elantra poursuit son évolution en 2024 avec plusieurs changements visuels et technologiques.

L’esthétique demeure relativement similaire, mais le constructeur affirme qu’elle est plus raffinée que par le passé. Le devant arbore des phares amincis qui sont reliés par une barre métallique, alors que le logo Hyundai plat en acier inoxydable orne la calandre. Elle est séparée en deux sections et les grilles sont ceinturées par un élément assorti.

Photo: Hyundai

Les ailes avant ont été redessinées et toutes les tailles de jantes offertes (de 15 à 18 pouces) affichent un design renouvelé. Sinon, de nouvelles teintes sont proposées comme le gris (Ecotronic Gray), le rouge (Ultimate Red) et le vert (Exotic Green). L’arrière comprend un diffuseur doté d’un élément en U argenté.

« Nous avons mis l’accent sur le design extérieur audacieux et dynamique de l’Elantra en réalisant ce que nous appelons la dynamique paramétrique. [Cette philosophie de style] transmet de nouvelles émotions aux clients grâce à une beauté dite géométrique. Le devant en forme de nez de requin donne un caractère plus agressif et une largeur à la voiture », a expliqué Simon Loasby, chef du groupe Hyundai Style chez Hyundai Motor Company.

Photo: Hyundai

Plusieurs améliorations

L’intérieur a été mis au goût du jour avec une palette de couleurs revue, de nouveaux matériaux dans les portières et des sièges munis d’une surface en similicuir pour certaines moutures. L’instrumentation de base de 4,2 pouces ainsi que la recharge par induction pour téléphone mobile ont été redessinées.

Photo: Hyundai

Les technologies incluent la clé digitale (compatible avec Apple et Android) — où les propriétaires peuvent accéder à leur véhicule grâce à leur téléphone —, un système audio Bose à huit haut-parleurs optionnel et l’infodivertissement qui incorpore un écran de 10,25 pouces. Quelques éléments de sécurité ont été ajoutés comme des coussins gonflables latéraux pour les occupants à l’arrière.

Les modèles d’entrée de gamme seront offerts avec un moteur quatre cylindres 2 litres de 147 chevaux. Ensuite, la version hybride permet de faire passer la consommation d’essence sous la barre des 5 L/100 km. Pour ceux qui désirent un comportement un peu plus sportif, la N Line est dotée d’un 1,6 litre turbo qui développe 201 chevaux.

N’oublions pas la N!

De son côté, la variante de performance N reçoit quelques modifications esthétiques également. On note, entre autres, la grille à deux niveaux et un nouveau faciès à l’avant et à l’arrière.

Photo: Hyundai

Les différences les plus notables se trouvent au niveau de la dynamique de conduite, où les ingénieurs ont procédé à plusieurs améliorations. Le support à moteur a été renforcé, tout comme les bagues de support. L’isolant pour la suspension arrière a été changé pour un meilleur amortissement.

Des modifications dans la direction lui permettent d’être plus précise. D’ailleurs, les logiciels et systèmes ont été optimisés pour améliorer le comportement routier. Sinon, l’Elantra N est toujours muni du moteur 2 litres turbocompressé de 276 chevaux. Sachez également que la boîte manuelle demeure offerte au catalogue.

Photo: Hyundai

La Hyundai Elantra 2024 sera commercialisée cet automne et les prix seront annoncés ultérieurement.

