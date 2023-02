Une Hyundai Elantra moins tape-à-l’œil s’en vient pour 2024

La berline Hyundai Elantra est l’une des voitures les plus populaires au Québec et dans le reste du Canada. Puisque la génération actuelle date de l’année-modèle 2021, des changements sont à prévoir pour 2024.

À quoi peut-on s’attendre? La compagnie nous donne aujourd’hui une partie de la réponse en dévoilant les images du modèle coréen, connu là-bas sous le nom de Avante.

Les phares sont plus rectilignes et adoptent des projecteurs rectangulaires un peu à la manière du multisegment électrique IONIQ 5. La calandre est également redessinée, tout comme les ouvertures au bas du pare-chocs avant, ce qui donne un look moins tape-à-l’œil et plus élégant dans l’ensemble.

Photo: Hyundai

La voiture reçoit de nouvelles roues en alliage, tandis qu’à l’arrière, c’est surtout le pare-chocs qui change, arborant un style plus agressif entre autres avec ce semblant de diffuseur.

La seule photo de l’intérieur de la voiture ne révèle aucune transformation ou retouche majeure, ce qui n’est pas surprenant. Des améliorations sur le plan des matériaux et des coloris, de l’infodivertissement ainsi que des technologies de sécurité sont toutefois attendues.

Photo: Hyundai

La mise à jour se répercutera bien entendu sur les sportives versions N Line et N, la seconde risquant d’arriver à une date ultérieure. La gamme de moteurs devrait rester intacte, allant du quatre cylindres atmosphérique de 147 chevaux jusqu’à la variante turbocompressée de 276 chevaux.

Il est possible que la Hyundai Elantra 2024 fasse ses débuts nord-américains au Salon de l’auto de New York en avril (le Palisade 2023 y avait été montré l’an dernier, rappelons-le). Le cas échéant, l’équipe du Guide de l’auto sera sur place pour vous la présenter et vous donner de plus amples détails. Elle devrait être en vente au Canada plus tard cette année.

