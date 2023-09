Hyundai Sonata 2024 : le rouage intégral offert et un nouveau style

Dévoilée en première Nord-Américaine, la Hyundai Sonata 2024 reçoit un changement esthétique radical et — pour la toute première fois — un rouage intégral.

Introduite en 2020, la présente génération de la berline intermédiaire arbore un style plus sportif, large et moderne que par le passé. On remarque également la bande illuminée qui relie les deux phares. Similairement à l’arrière, la ligne rejoint les feux verticaux pour former un « H ».

Photo: Hyundai

« Son design incarne notre thème de sportivité sensuelle. Son allure de coupé en fait le modèle le plus aérodynamique [depuis les débuts] de la Sonata. Il s’agit d’une véritable berline familiale et sportive », a expliqué Simon Loasby, chef du groupe Hyundai Style chez Hyundai Motor Company.

Les couleurs de carrosserie comprennent entre autres le noir (Abyss Black Pearl), le blanc (Serenity White Pearl), le bleu (Transmission Blue Pearl) et le gris (Nocturne Grey Metallic). La version de performance N Line possède une teinte de rouge exclusive pour 2024 (Ultimate Red Metallic).

Photo: Hyundai

L’habitacle est pensé pour le conducteur, notamment avec laplanche de bord incurvée qui incorpore à la fois les écrans d'instrumentation et du système multimédia, tous deux d’une taille de 12,3 pouces. Par ailleurs, la Sonata a obtenu de nombreuses améliorations en ce qui a trait aux vibrations et à l’insonorisation. De nouveaux matériaux composent le volant et le châssis a reçu plusieurs renforcements.

Plusieurs moteurs au menu

Les modèles d’entrée de gamme seront servis par un quatre cylindres de 2,5 litres. Cette motorisation propose le rouage intégral HTRAC (en option) qui travaille comme une traction puis redistribue le couple maximal aux roues en cas de besoin. Le pilote pourra choisir entre divers modes de conduite afin de modifier l’expérience sur la route. Les fonctions Normal, Smart, Sport et Custom (Personnalisé) paramètrent le moteur, la transmission, le rouage intégral (si équipé) et la direction.

Photo: Hyundai

Pour ceux qui désirent plus de dynamisme, la N Line propose le même moteur, mais doté de la turbocompression. Cette version se distingue par ses jantes exclusives de 19 pouces, son pare-chocs avant élargi, son becquet arrière et ses quatre pots d’échappement. L’intérieur arbore des surpiqûres et des éléments en rouge. Le mode départ-canon, N Powershift, l’Active Sound Design et la correspondance du régime moteur figurent parmi les fonctions offertes.

À l’autre bout du spectre se trouve la variante hybride qui est propulsée par un 2 litres. Pour la toute première fois à bord d’une Sonata, les palettes au volant permettront de gérer les différents niveaux de régénération de la batterie. Pour le moment, les cotes de consommation demeurent inconnues.

Photo: Hyundai

Plusieurs technologies embarquées

Grâce à la Clé digitale (Digital Key), le propriétaire pourra déverrouiller le véhicule à l’aide de son téléphone mobile (compatible avec Android et Apple). Il est également possible de le faire avec une montre intelligente (iOS seulement).

Au chapitre des commodités, Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont livrables et les mises à jour de l’infodivertissement se feront à distance. Les audiophiles pourront profiter du système sonore Bose à douze haut-parleurs doté de la fonction CenterPoint 360 qui permet une expérience immersive pour tous les occupants.

Photo: Hyundai

Enfin, la Sonata incorpore une série de technologies d’aides à la conduite, comme le système de suivi de voie, le régulateur de vitesse intelligent avec l’arrêt-démarrage, le système de surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et le freinage automatique d’urgence.

Les prix seront annoncés ultérieurement et la mise en marché est prévue pour l’hiver 2024. Dans son segment, la Sonata se compare à la Chevrolet Malibu, la Honda Accord, la Kia K5, la Nissan Altima, la Subaru Legacy et au duo Toyota Camry/Crown.

