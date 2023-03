La Hyundai Sonata 2024 imite le look du nouveau Kona

Les deux berlines de Hyundai rafraîchiront leur image pour l’année-modèle 2024. On vous a déjà montré quelques images de la compacte Elantra et voilà que le constructeur nous dévoile le design de la Sonata.

Pour cette mise à jour de mi-mandat, la berline intermédiaire s’éloigne passablement du style adopté il y a quatre ans pour suivre l’exemple du tout nouveau Kona, du moins à l’avant.

On le voit par les feux de jour en forme de mince bande de lumière s’étirant sur toute la largeur du véhicule. Les phares, eux, sont discrètement intégrés dans les nouvelles ouvertures de part et d’autre de la calandre, qui est également redessinée. Il en résulte un design à la fois plus futuriste et techno.

Photo: Hyundai

Une garniture noire aux bas des flancs vient maintenant faire le pont entre les jantes, qui proposent de nouveaux motifs.

À l’arrière, le pare-chocs subit lui aussi une bonne refonte, mais c’est surtout la partie contrastante du couvercle de coffre qui retient l’attention. Elle intègre une nouvelle bande de lumière bien en évidence, comme à l’avant, de même que des feux de freinage et des clignotants qui reprennent la thématique des pixels chère à Hyundai.

Photo: Hyundai

Encore une fois, la Sonata sera disponible en version N Line (en rouge sur les images). Celle-ci arbore des roues exclusives de 19 pouces et deux sorties d’échappement doubles confirmant sa sportivité accrue.

Un autre monde en ouvrant la portière

À l’intérieur, les designers de Hyundai ont reproduit l’aspect très horizontal en remodelant la planche de bord, incluant les prises d’air dans sa partie inférieure. La plus grande nouveauté se veut bien sûr l’imposante dalle numérique incurvée (une première pour la marque coréenne) qui combine une instrumentation et un écran multimédia de 12,3 pouces chacun.

Photo: Hyundai

Le volant est nouveau et, sur la colonne de direction qui se trouve derrière, on découvre le levier de vitesses électronique. Ceci libère un peu d’espace pour du rangement sur la console et pour prolonger l’accoudoir, qui se termine par un repose-poignet.

Notez par ailleurs que les principales commandes de climatisation sont devenues tactiles. Heureusement, il reste de grosses molettes pour le réglage de la température – et de plus petites pour le volume et la syntonisation de la radio. En outre, Hyundai dit avoir rehaussé la qualité des matériaux.

Photo: Hyundai

Il ne devrait pas y avoir de gros changements sous le capot, toutefois. Les quatre motorisations qui figurent actuellement au menu, dont un quatre cylindres turbo de 290 chevaux (N Line) et un système hybride de 192 chevaux, seront vraisemblablement de retour.

Hyundai promet un dévoilement officiel cette semaine au Salon de l’auto de Séoul, en Corée. Plus de détails sur le modèle nord-américain seront fournis dans les prochains mois. Est-ce que la Sonata pourra se hisser dans le top 3 des berlines intermédiaires? À suivre.

