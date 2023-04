Hyundai dévoile plus de détails à propos du Kona 2024

Hyundai profite du Salon de l'auto de New York pour donner plus de détails à propos du Kona 2024. Que ce soit le modèle électrique ou celui à essence, les deux petits utilitaires coréens sont présentés pour la première fois en Amérique du Nord. Toutefois, le Guide de l'auto avait déjà eu l'occasion d'approcher ces deux modèles lors de leur dévoilement officiel il y a quelques semaines.

Plusieurs informations techniques étaient encore manquantes, notamment l'autonomie de la version électrique. Selon Hyundai, qui attend toujours la certification finale de l'EPA, le Kona électrique 2024 pourra parcourir 418 kilomètres avec une seule charge. D'autre part, le véhicule peut passer de 10 à 80% de la charge en 43 minutes sur une borne de recharge rapide (la puissance de la borne n'a pas été communiquée).

Pour rappel, le Kona électrique 2024 dispose d'une batterie de 64,8 kWh et d'un moteur électrique développant 201 chevaux et 188 lb-pi de couple.

Photo: Gabriel Gélinas

Le véhicule dispose également de modes de conduite intégrant la conduite à une seule pédale, le système V2L qui permet d'alimenter des appareils électriques avec la batterie, ainsi qu'un système de régénération d'énergie intelligent qui tient compte des conditions de circulation.

Les grilles à fermeture active dans la partie avant permettent également de favoriser le refroidissement ou l'aérodynamique en fonction des besoins. Le véhicule les ouvre lorsque les besoins de refroidissement sont importants, et les ferme quand il fait plus frais pour améliorer la pénétration dans l'air, et donc l'autonomie.

Deux moteurs à essence

Comme le modèle actuel, le Kona 2024 propose toujours deux moteurs différents. Le premier est un 4 cylindres de 2 litres. Associé à une transmission à variation continue (IVT) il développe 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. Dans la version N-Line à l'esthétique plus sportive, le moteur est un bloc 1,6 litre turbocompressé. Avec 190 chevaux et 195 lb-pi de couple, les performances augmentent notablement.

Fait important à noter, la transmission retenue est une automatique conventionnelle qui compte 8 rapports. Pour rappel, le modèle sortant faisait appel à une boîte robotisée à double embrayage (7 rapports).

Photo: Gabriel Gélinas

Par ailleurs, le Kona 2024 est le premier véhicule de Hyundai à disposer d'une clé digitale au Canada. Ainsi, il est possible d'utiliser son téléphone cellulaire ou une montre connectée pour déverrouiller et démarrer son VUS. Les mises à jour à distance (OTA ou over the air) font aussi leur apparition, ainsi qu'une nouvelle interface multimédia qui prend place sur un écran de 12,3 pouces.

Grâce à des dimensions plus généreuses, le constructeur annonce un coffre nettement agrandi avec 723 litres de contenance avec les sièges arrière en place. Le volume de chargement grimpe à 1 803 litres avec la banquette arrière rabattue.

L'arrivée du Hyundai Kona 2024 à essence est prévue durant l'été 2023. Pour les modèles électriques, il faudra attendre le début de l'année prochaine.

À voir aussi : notre premier contact avec le Hyundai Kona 2024