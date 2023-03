Le Guide de l’auto montre un premier aperçu du Hyundai Kona 2024

De passage à Berlin, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a pu assister au dévoilement mondial de la deuxième génération du populaire Hyundai Kona.

« Au premier coup d’œil, ses dimensions sont nettement plus grandes que celles du modèle précédent : il est plus long, large et plus haut également », remarque-t-il. Sa taille lui octroie un espace accru pour les passagers arrière et un volume de coffre supérieur.

Photo: Hyundai

Sur le plan stylistique, Gabriel souligne la bande lumineuse — qui ceinture le devant du véhicule — qui fait office de feux de jour. Par ailleurs, le port de recharge pour le modèle 100% électrique se situe à l’avant et il est chauffant.

L’autonomie?

« La batterie de ce véhicule a maintenant une capacité de 65,4 kWh, donc c’est un peu plus que le modèle précédent », mentionne-t-il. Toutefois, l’autonomie officielle n’a pas encore été annoncée pour le Canada. La norme WLTP, plus optimiste que l'EPA, estime que le Kona électrique peut parcourir 490 kilomètres.

Photo: Hyundai

Sinon, les modèles à essence accueilleront un quatre cylindres 2 litres avec une boîte CVT. La variante à vocation plus sportive N Line sera plutôt dotée du moteur 1,6 litre turbocompressé, jumelé à une nouvelle transmission à huit rapports.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour plus de détails.