Hyundai Kona 2024 : loin d’être aussi abordable que l’ancien

Le Hyundai Kona est le multisegment sous-compact qui s’est le plus vendu au Canada au cours des quatre dernières années, atteignant 24 579 unités en 2022. L’histoire se répètera-t-elle avec la nouvelle génération lancée pour l’année-modèle 2024? Chose certaine, l’inflation a son mot à dire.

Avec les prix annoncés aujourd'hui par Hyundai, on découvre en effet que le Kona 2024 coûte de 3 000 $ à 5 000 $ de plus environ que son prédécesseur, et ce, pour l’ensemble des versions au menu.

Ça commence avec le Kona Essential de base à traction, qui s’affiche à 25 999 $ (plus les frais de transport et de préparation de 1 925 $), soit une hausse de 3 350 $ par rapport à 2023. Même chose pour l’équivalent à rouage intégral, qui coûte désormais 27 999 $.

Photo: Hyundai

Il faut dire que le design extérieur et le décor intérieur ont été sérieusement modernisés. Il y a davantage d’espace (maintenant 723 litres dans le coffre au lieu de 544 litres), tandis que l’équipement de série se veut plus généreux que jamais. La liste comprend des roues en alliage de 17 pouces, la suite de technologies d’aide à la conduite Hyundai Smartsense et même un gros écran tactile de 12,3 pouces dont le système d’infodivertissement de nouvelle génération permet l’intégration sans fil d’Android Auto et d’Apple CarPlay.

En passant, le moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2 litres continue de générer 147 chevaux et un couple de 132 lb-pi via une boîte à variation continue. On le retrouve aussi dans les versions Preferred à traction (28 499 $) et Preferred à rouage intégral (30 499 $), incluant celui doté de l’ensemble Trend (32 499 $).

Viennent ensuite les Kona N Line et N Line Ultimate, plus sportifs avec leur moteur turbocompressé de 1,6 litre générant une puissance de 190 chevaux et un couple de 195 lb-pi, sans oublier la nouvelle boîte automatique à huit rapports. Leur prix s’élève respectivement à 35 499 $ et 38 499 $. Dans le cas du premier, il s’agit d’une hausse majeure de 5 300 $. Le second offre la totale, notamment des sièges avant ventilés, un système audio Bose à huit haut-parleurs et des technologies avancées d’aide au stationnement.

Photo: Julien Amado

« Depuis son arrivée sur le marché en 2018, le Kona est devenu une véritable référence dans sa catégorie et un modèle incontournable pour les consommateurs canadiens à la recherche d’un véhicule à la fois dynamique, polyvalent et abordable, a déclaré Steve Flamand, directeur exécutif de la stratégie de produit et corporative, TI et numérique, chez Hyundai Auto Canada. Avec cette deuxième génération, nous sommes fiers d’offrir un véhicule qui répond encore mieux aux besoins des automobilistes d’ici tout en conservant une gamme de prix compétitive. »

Notez que le très performant Kona N n’est pas de retour pour l’instant. Quant au populaire Kona électrique, lui aussi renouvelé pour 2024 et proposant une autonomie de 418 km, ses prix seront annoncés à une date ultérieure, nous dit Hyundai. Les acheteurs profiteront d’un coffre avant, d’une fonction de recharge bidirectionnelle, d’un mode de conduite à une pédale et d’un système de freinage régénérateur intelligent qui s’adapte aux conditions de circulation en temps réel.

Le Guide de l’auto aura l’occasion d’en faire l’essai routier sous peu, alors c’est à ne pas manquer!

En vidéo : Premier contact avec le Hyundai Kona 2024