Sur la piste avec les Hyundai Elantra N et Kona N : surprises et plaisir!

Le Guide de l’auto a récemment été convié à une journée sur piste avec les Hyundai Kona N et Elantra N au circuit Canadian Tire Motorsport Park en Ontario.

C’était l’occasion idéale pour piloter les nouveaux produits de la division de performance N de Hyundai. Voici ce que nous en avons pensé, mais avant, un bref retour sur la branche N.

C’est quoi « N »?

Pour Hyundai, la lettre N désigne avant tout ses modèles de performance au même titre que les RS chez Audi, M chez BMW et AMG chez Mercedes-Benz. Elle fait également référence aux deux lieux de développement, soit le centre d’essai de Namyang en Corée et le circuit légendaire allemand du Nürburgring.

De plus, le logo stylisé N illustre un enchaînement de virages ou une route qui serpente. Bref, vous aurez compris qu’il s’agit de véhicules conçus pour la piste. Alors… réussissent-ils leur mandat?

Premier tour de piste

Une fois arrivés au circuit, nous avons assisté à une formation rapide, donnée par l’instructeur Lawrence Howlett, par rapport aux différentes techniques de conduite et à la position de conduite à prendre.

Il faut savoir que ce circuit est particulièrement rapide grâce à ses longues courbes et lignes droites. En outre, il comporte également plusieurs points d’élévations auxquels nous devions faire attention.

Ensuite, chaque journaliste était affecté à un instructeur. Dans notre cas, nous avons pu faire équipe avec le jeune pilote Jean-Christophe Trahan. Après avoir fait connaissance, nous sommes montés à bord du côté passager afin de voir ce fameux circuit. Nous avons été servis.

Photo: Dominic Boucher

Et c’est parti!

À bord d’une Elantra N rouge à boîte manuelle, Jean-Christophe appuie fermement sur l’accélérateur une fois sorti des puits. Nous roulons à plus de 130 km/h, en train de gravir une pente dont nous ne voyions même pas la descente!

Digne sensation d’une montagne russe, le pilote a effectué un virage rapide dans une côte qui devait être l’équivalent de quatre étages... Puis, s’enchaînent les freinages, courbes rapides, accélérations brusques, une autre pente…

Après ce tour où nous nous sommes fait brasser d’un côté et de l’autre (avec rires et sourires), c’était à notre tour d’essayer cette machine!

Photo: Hyundai

Performances impressionnantes

Les performances de l’Elantra N sur circuit sont impressionnantes! Les ingénieurs de Hyundai ont vraiment réussi à préparer un bolide de course. Grâce à ses pneus Michelin Pilot Sport 4S, la gomme collait sur le bitume, même si l’Elantra a travaillé deux jours de suite.

La suspension maintient réellement la voiture de manière stable. En effet, elle ne plonge pas (ou peu) lors de fortes accélérations et freinages. Et que dire de la transmission manuelle avec synchronisation de régime moteur qui effectuait un bon boulot! Par ailleurs, la direction est très précise et plaisante à manier.

Avec ses accélérations franches et linéaires, le moteur quatre cylindres 2,0 litres turbo de 276 chevaux et 289 lb-pi ne s’essouffle pas. Même en maintenant le quatrième rapport tout le long du circuit (à plus de 200 km/h en ligne droite!), le moulin poussait sans montrer le moindre signe de fatigue.

Autre élément, les freins sont endurants et n’ont pas semblé surchauffer, même si nous avions malmené la voiture pendant tout l’après-midi. Soulignons également les sièges baquets qui procurent un excellent soutien et qui se sont avérés (évidemment) fort utiles!

La grande surprise : le Kona N

Après avoir piloté l’Elantra N, c’était l’heure de sauter à bord du Kona N. Ce dernier partage les mêmes éléments mécaniques : le moteur, la transmission (automatique seulement), la suspension à commande électronique et les technologies (dont le différentiel à glissement limité).

L’une des grandes surprises fut le comportement raffiné du Kona N. Puisqu’il s’agit d’un VUS sous-compact, nous nous attendions à une maniabilité nettement moindre. Nous avions tort.

Photo: Dominic Boucher

En fait, le Kona se conduit comme un charme. À peine plus lent d’environ 5 km/h dans les courbes, il étonne par sa tenue de route et ses reprises en accélération. Nous avions l’impression qu’il possédait un rouage intégral, alors qu’il n’actionne que les deux roues avant.

Ceci est aussi dû au mode N Power Shift, qui minimise la réduction du couple moteur lors des passages au rapport supérieur en pleine accélération; et au mode N Track Sense Shift, qui détecte automatiquement une conduite dynamique et place la boîte en mode Sport.

Après cette journée forte en sensations, nous avons pu apprécier le sérieux de Hyundai et de la division N. Sur la route, ce sont des véhicules au comportement plus radical que leurs rivaux, mais qui se démarquent sur la piste. Parallèlement, ça pourrait être un argument intéressant pour ceux qui désirent faire du lapping...

Photo: Hyundai

Entre-temps, veuillez nous excuser, nous allons effectuer un dernier petit tour de piste.