Le Hyundai Kona se déguise en aventurier urbain pour le Salon de la SEMA

Hyundai s’invite chaque année au Salon de la SEMA à Las Vegas et, pour l’édition 2023, il fallait bien s’attendre à ce que le constructeur nous propose une version modifiée de son populaire Kona entièrement redessiné. Voici donc le concept Kona Jayde 2024.

Ce qui saute aux yeux, d’abord, c’est bien sûr la pellicule turquoise (ou bleu coquille d’œuf comme ceux des merles, selon Hyundai) qui enveloppe la carrosserie – nettement plus jolie que le vert blafard du Kona N Line que nous avons essayé dernièrement. Elle contraste avec les épaisses moulures foncées sur le contour des ailes, rappelant le Kona de première génération, et les ajouts aérodynamiques signés Air Design, tels que le becquet avant, les jupes latérales et le petit aileron arrière.

On aime particulièrement le design des roues de 20 pouces au fini noir brossé et les pneus de performance Michelin Pilot Sport 4 S qui les enrobent. Ajoutez à cela des ressorts de suspension Eibach qui réduisent la garde au sol de 5 cm et vous obtenez un Kona à la posture très athlétique pour attaquer la jungle urbaine.

Photo: Hyundai

Le but de Hyundai ici est de démontrer la polyvalence et le potentiel de personnalisation du multisegment sous-compact, avec l’aide de sa filiale MOBIS. C’est également pourquoi il se dote d’une boîte de toit Thule Pulse Alpine et d’un support à vélos Thule Epos à l’arrière, transportant pour l’occasion un vélo électrique parfaitement assorti signé Vintage Electric Bikes.

Enfin, un vrai petit bonbon (c’est bien l’Halloween, non?) se trouve à l’intérieur du Kona Jayde : des sièges Recaro Sportster CS revêtus d’un magnifique tissu à carreaux qui reprend en partie la couleur de l’extérieur. De quoi rendre une Volkswagen Golf GTI jalouse!

Photo: Hyundai

Restez à l’affût pour d’autres véhicules spéciaux, concepts et surprises du Salon de la SEMA 2023.

