Volkswagen Golf GTI Édition 40e anniversaire 2023 : la quarantaine lui va à merveille

Ah, la quarantaine! Cette période obligée qui pousse parfois l’amateur automobile à revisiter sa jeunesse en faisant l’acquisition d’un jouet de son époque, ça vous dit quelque chose n’est-ce pas? Les « baby boomers » ont eu les muscle cars et la génération X, elle, est confrontée à une industrie automobile cernée entre les nouvelles normes environnementales un peu plus contraignantes et la récession des années 80, à la suite de la crise pétrolière de 1973. Bref, l’automobile était plus petite à ce moment précis de l’histoire et souvent moins éclatée que les créations sans retenues des années 60-70.

Mais, tout n’est pas gris en Amérique du Nord après une décennie peu reluisante pour les sportives. C’est le cas de la Volkswagen Golf GTI qui célèbre ses 40 ans en sol nord-américain en 2023, la voiture qui s’est tout d’abord amenée de ce côté-ci de l’Atlantique en tant que Rabbit GTI, rappelons-le. Mais, au-delà de l’appellation spécifique pour notre continent, la GTI respectait en tous points la philosophie du modèle européen.

Et on peut affirmer sans se tromper que le public local embrasse toujours cette formule de jumeler les attributs d’une voiture compacte et pratique à quelques composantes conçues pour améliorer le comportement sportif de la voiture. La Golf GTI est d’ailleurs toujours en poste aux côtés de la Golf R en 2023, contrairement à la Volkswagen Golf « sans le GTI » qui ne fait tristement plus partie de la gamme au pays. Voilà une preuve irréfutable de l’amour inconditionnel des amateurs du modèle chez nous.

Photo: Vincent Aubé

Une édition anniversaire

Pour souligner les 40 ans du modèle sur le continent nord-américain – la version européenne a fait son entrée en 1976 –, la division locale propose cette année seulement la Golf GTI Édition 40e anniversaire dont environ 500 exemplaires sont prévus pour le Canada. De ce nombre, la moitié sera équipée de la boîte de vitesses manuelle à six rapports et l’autre, de l’excellente boîte automatique à double embrayage (7 rapports).

Et puisqu’une édition anniversaire s’accompagne souvent d’exclusivités, voici ce qu’il y a à retenir de cette version unique à l’année-modèle 2023. Au premier coup d’œil, l’habitué aura déjà aperçu ce chiffre « 40 » sur la portière arrière, accompagné de ce design en nid d’abeille sur la portière avant, un rappel du grillage intégré à l’avant de la GTI. Mais, ce n’est pas tout, car l’édition spéciale se distingue aussi par sa couleur de carrosserie Gris Urano exclusive à l’édition quarantenaire. Avis aux intéressés, la seule autre couleur exclusive disponible à cette version spéciale est le Rouge Tornade.

Photo: Vincent Aubé

L’autre indice du côté spécifique de cette édition anniversaire est cet ensemble de jantes Scottsdale spéciales de couleur noire ceinturée par cette bande décoratrice rouge. Le diamètre de ces jantes est de 19 pouces et la voiture a aussi droit à des pneus de performance pour la saison chaude. À l’avant, la bande lumineuse fait aussi partie de l’équipement de base de cette GTI spéciale, tandis que le toit et les coquilles des rétroviseurs latéraux sont peints en noir.

Photo: Vincent Aubé

Finalement, à l’intérieur, l’amateur se retrouve en terrain connu avec les motifs à carreaux sur les sièges des deux rangées, les lettres GTI brodées sur les baquets enveloppants, ainsi que par le pommeau de la boîte de vitesses manuelle dont la portion avant reprend le motif d'une « balle de golf ». Ah oui, le superbe volant à base aplatie est également orné de ce chiffre 40 qui rappelle les quatre dernière décennies et toutes les versions de celle qui a lancé le mouvement « hot hatch » dans les années 70.

Toujours la meilleure?

Puisque c’est à la compacte allemande à qui l'on doit cette idée, la Golf GTI vit continuellement avec la pression d’être la meilleure de sa lignée, un peu à l’image de ce qui se produit du côté des berlines sport de luxe et la célèbre Série 3 de BMW d’ailleurs. Bien entendu, les concurrents de Volkswagen se sont presque tous intéressés au phénomène en proposant leur propre riposte à la sportive de poche originale. Mais plusieurs modèles ont déjà plié bagage devant la domination de la puce allemande. En 2023, il ne reste plus que la Honda Civic Si et la Hyundai Elantra N, mais ni l’une ni l’autre n’est disponible en format bicorps comme la Golf GTI.

Ce qui a surtout permis à la GTI des quinze dernières années de poursuivre la légende, c’est son homogénéité. Confortable grâce à une suspension ferme (sans trop l’être) et facile à vivre au quotidien grâce à une direction précise et un levier de vitesses relativement précis, la Golf GTI n’a jamais été aussi performante en ligne droite. Cette facette de sa personnalité, elle le doit à son moteur 4-cylindres turbo de 2 litres bon pour 241 chevaux et 273 lb-pi de couple, le plus puissant de son histoire.

Photo: Vincent Aubé

Dans ce cas-ci, notre modèle d'essai était équipé de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, soit l’option la plus lente à l’accélération. En revanche, cette transmission est plus proche de l’esprit des premières du nom avec un embrayage léger et facile à moduler, un détail qui facilite grandement les talons-pointe. De toute manière, les puristes préfèrent cette option, mais pour les autres, l’unité robotisée se veut un heureux prix de consolation. Mentionnons tout de même que le volant est l’un des plus agréables à prendre en main de toute l’industrie, un compliment que la GTI reçoit depuis deux ou trois générations déjà.

Ce qui aide aussi à son adoption, c’est son côté « sleeper », la Golf GTI sait se faire entendre, sans trop en faire. En effet, son système d’échappement double a beau être bien en vue avec ses deux pots d’échappement chromé, il n’est pas désagréable à l’oreille en plus d’être raisonnable en matière de décibels. Autrement dit, votre voisinage ne se tannera pas de la sonorité de votre bolide chaque fois qu’il démarrera.

Photo: Vincent Aubé

De toute manière, l’industrie de la pièce de remplacement propose une très longue liste d’options pour modifier la musicalité de la mécanique de la GTI… pour ceux et celles qui trouvent que la voiture ne s’exprime pas suffisamment. En fait, il est très facile d’y laisser sa chemise pour bonifier les performances de la voiture dans ce domaine, mais déjà à sa sortie d’usine, l’icône de Wolfsburg est hyper agréable à vivre et très satisfaisante sous le pied droit.

En fait, pour l’amateur de conduite dynamique, la Volkswagen Golf GTI – édition 40e anniversaire ou non – représente probablement l’une des alternatives les plus intéressantes sur le marché. C’est que, voyez-vous, en plus de son tempérament de sportive, la Golf GTI est capable d’avaler beaucoup de marchandises dans son coffre ou même lorsque la banquette arrière est repliée vers l’avant.

À voir aussi : les meilleures compactes sportives en 2023