Combien coûte… le Hyundai Kona 2024?

Complètement renouvelé pour 2024, le Hyundai Kona entame une nouvelle génération qui arbore un design audacieux. Il débarque en ce moment même chez les concessionnaires canadiens. Toutefois, il faudra attendre le début de l'année 2024 pour ceux qui désirent se procurer le modèle 100% électrique.

« Il est plus gros, plus spacieux et il est beaucoup plus moderne. On veut en faire un véhicule plus raffiné et continuer d’être le leader dans le segment des VUS urbains », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. En effet, le Kona domine les ventes de la catégorie depuis son arrivée sur le marché.

Photo: Hyundai

Retrait de la version N

Les moutures de base conservent le même moteur quatre cylindres 2 litres qui produit 147 chevaux et 132 lb-pi. Les versions N Line ont plutôt droit à un 1,6 litre turbocompressé de 190 chevaux et 195 lb-pi. Le tout est jumelé à une transmission à huit vitesses. Malheureusement, la variante de performance N est abandonnée.

« On a beaucoup plus de verve ici [avec le 1,6 turbo]. Le couple est instantané et la bonne nouvelle, c’est qu’on laisse finalement tomber la boîte séquentielle à double embrayage qu’on avait sur le précédent modèle », se réjouit Antoine. En effet, il précise qu’elle s’avérait peu efficace et peu fiable.

Confortable et spacieux

« On est dans un VUS compact avec une super position de conduite, une très bonne visibilité, beaucoup d’espace dans le coffre avec un volume d’un peu plus de 700 litres. Il s’agit d’un des plus spacieux du segment », mentionne l’expert.

Photo: Hyundai

Le dégagement des jambes pour les occupants arrière est accru de 77 mm et l’insonorisation est supérieure au modèle précédent.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Hyundai Kona 2024… et dévoile sa gamme de prix!