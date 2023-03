Hyundai Kona 2024 : centré vers l'électrique

Berlin, Allemagne. À l’occasion du dévoilement du Hyundai Kona de deuxième génération, la marque coréenne donne la priorité à l’électricité pour la conception de son nouveau VUS sous-compact. Le premier Kona a d’abord été conçu comme un véhicule à essence dont le design a été adapté par la suite pour la mouture électrique.

C’est exactement l’inverse pour la nouvelle génération, même si elle sera aussi déclinée en deux versions (électrique et à essence), le constructeur coréen poursuivant sur sa lancée de développement de véhicules électriques dans chaque créneau du marché. Du point de vue de Hyundai, il est tout à fait logique de prioriser la variante électrique du Kona pour la conception et le design du nouveau modèle. Sur le plan technique, le Kona 2024 partage plusieurs éléments avec le modèle actuel, notamment en ce qui a trait aux motorisations.

Photo: Gabriel Gélinas

Plus grand et plus spacieux

Comparé au modèle antérieur, les dimensions extérieures du nouveau Kona ont progressé, que ce soit en longueur, en largeur et en hauteur, ce qui en fait un des plus grands VUS sous-compacts. Conséquemment, son habitacle est plus spacieux grâce à un empattement allongé de 60 millimètres. Le coefficient aérodynamique du Kona est chiffré à 0,27.

La version électrique se démarque par ses blocs optiques reprenant le thème des pixels tout comme l’Ioniq 6. Mais aussi par son coffre à l'avant, ses volets actifs pour le refroidissement ainsi que par son clapet de recharge chauffé et éclairé facilitant la recharge en hiver ou dans l’obscurité. De son côté, la version N Line à moteur à essence se singularise par ses rétroviseurs latéraux peints en noir, ses pare-chocs mettant l’accent sur sa garde au sol réduite, ses jantes en alliage de 19 pouces, ses tuyères d’échappement doubles et ses bas de caisse argentés.

Photo: Gabriel Gélinas

Autonomie anticipée

Sur certains marchés, l’acheteur aura le choix entre deux capacités de batteries. Mais au Canada, le Kona électrique ne sera disponible qu’avec la batterie de plus grande capacité (65,4 kWh). Cette dernière alimente un seul moteur électrique développant une puissance équivalente à 215 chevaux. L’autonomie est chiffrée à 490 kilomètres, selon le standard WLTP (World Light-Vehicle Test Procedure), et la consommation d’énergie moyenne est de 17,2 kWh/100 km.

Le standard EPA (Environmental Protection Agency) n’a pas encore été établi, toutefois on anticipe que l’autonomie EPA devrait osciller entre 420 et 430 kilomètres. Hyundai annonce que la recharge de 10 à 80% peut se faire en 41 minutes via une borne de recharge rapide livrant un courant continu de 100 kW, il s'agit du maximum prévu pour le Kona électrique. Par ailleurs, le véhicule est doté d’un dispositif de préconditionnement de la batterie pour optimiser la recharge en conditions hivernales. De plus, le Kona est muni de la fonctionnalité V2L (Vehicle To Load), laquelle lui permet d’alimenter des appareils électriques domestiques avec l’énergie stockée dans sa batterie.

Photo: Gabriel Gélinas

Le Kona électrique est doté de la conduite à une seule pédale. Cela signifie que la décélération et le freinage peuvent s’opérer dès que le conducteur relâche l’accélérateur pour bonifier la récupération d’énergie selon trois niveaux de récupération. Le Kona est également équipé d’un mode de freinage régénératif adaptatif qui module la récupération d’énergie cinétique en fonction du flot de la circulation.

Deux écrans et plus de dégagement

L’habitacle du Kona fait la part belle aux écrans avec deux dalles de 12,3 pouces, lesquelles servent à afficher les informations relatives à la conduite et d’interface avec le système d’infodivertissement avec une qualité graphique bonifiée. On remarque aussi que la plupart des commandes utilisées par le conducteur sont regroupées près du volant, libérant ainsi de l’espace sur la console centrale, qui accueille des porte-gobelets rotatifs.

Photo: Gabriel Gélinas

Les sièges avant, plus minces de 30%, assurent un meilleur dégagement pour les jambes des passagers arrière, lequel a progressé de 77 millimètres par rapport au Kona de première génération. Le volume du coffre est maintenant de 466 litres avec tous les sièges en place. De son côté, le Kona N Line à moteur thermique se singularise par son pédalier au look métallique. Son 4 cylindres turbocompressé de 1,6 litre reprend du service, mais il sera jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Le modèle de base du Kona reprend la même mécanique, un moteur 2 litres atmosphérique avec boîte CVT.

Déverrouillable avec téléphone ou montre intelligente

Le Kona peut être verrouillé ou déverrouillé au moyen de la Digital Key Touch 2 reliée à un téléphone cellulaire ou une montre intelligente. Le système audio à huit haut-parleurs provient de chez Bose, et le système Surround View Monitor permet une vue d’ensemble autour du véhicule facilitant les manœuvres de stationnement. Par ailleurs, ce Kona est aussi doté d’une suite de dispositifs de sécurité active, lesquels brillent souvent par leur absence dans les véhicules concurrents.

Photo: Gabriel Gélinas

Le nouveau Kona sera commercialisé au Canada vers la fin de l’été 2023, le modèle à essence étant le premier à arriver sur notre marché, suivi peu après par le modèle à motorisation électrique. Sa première apparition publique en Amérique du Nord se fera au Salon de l’auto de New York en avril prochain, et Hyundai devrait être en mesure d’annoncer son prix en dollars canadiens à cette occasion.

Par la suite, Le Guide de l’auto prendra le volant du nouveau Kona au cours de l’été. C’est donc un rendez-vous pour notre compte-rendu détaillé de l’essai du Hyundai Kona de deuxième génération.

