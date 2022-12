Hyundai Kona 2024 : voici les premières images officielles

Hyundai a dévoilé lundi le design du Kona de nouvelle génération dans son marché domestique de Corée du Sud.

Initialement lancé en 2018, le champion des ventes de VUS sous-compacts en Amérique du Nord a reçu une importante mise à jour pour l’année-modèle 2022 et à peu près aucun changement pour 2023. Afin de conserver sa position enviable, il sera complètement renouvelé pour 2024.

Funky et plus costaud

Le Hyundai Kona a toujours eu un style éclectique, voire funky, et le prochain va encore plus loin. Tout en conservant ses garnitures proéminentes autour des roues, il adopte des formes plus angulaires. Ses flancs imitent le relief du Tucson, alors que ses pare-chocs et ses blocs optiques sont un mélange de robustesse et de design techno, notamment les pixels dérivés de l’IONIQ 5.

Photo: Hyundai

L’un des éléments qui retient le plus l’attention, bien sûr, c’est la mince bande lumineuse en guise de feux de jour. Les designers se sont inspirés de la fourgonnette Staria, que nous n’avons pas ici, et ils ont refait le coup avec les feux arrière. Ça donne au Kona un tout autre regard!

Par ailleurs, il faut mentionner que les dimensions du véhicule augmentent, tant en longueur (+150 mm, dont 60 mm au niveau de l’empattement) qu’en largeur (+25 mm) si l’on se base sur le Kona électrique. Que dire des nouvelles jantes de 19 pouces? Pas mal non plus.

Photo: Hyundai

Grande transformation intérieure

L’habitacle du Hyundai Kona 2024 change radicalement en suivant le moule des nouveaux modèles de la compagnie, plus particulièrement les électriques.

L’interface de commande et d’instrumentation se compose de deux écrans de 12,3 pouces. Le bloc central repensé et épuré élimine dans certains cas le levier de vitesses, qui est remplacé par un sélecteur derrière le volant.

Photo: Hyundai

Un éclairage ambiant est disponible pour égayer le décor. Enfin, les designers ont revu les sièges aux deux rangées pour plus de confort. L’espace est maximisé et ça vaut aussi pour le coffre.

Les détails techniques et des informations spécifiques aux différents marchés ne sont pas encore disponibles, mais on peut déjà vous dire que tous les modèles, peu importe leur motorisation, reposeront sur la même plateforme. Hyundai promet d’en dire plus dans les mois à venir, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

