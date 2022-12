Hyundai : 3e constructeur mondial et un Québécois qui grimpe les rangs

Le groupe Hyundai, qui comprend aussi les marques Genesis et Kia, a fait énormément de chemin en 55 ans, mais en particulier dans la dernière décennie. Avec le résultat surprenant que l’on voit aujourd’hui : le géant coréen est devenu le troisième plus grand constructeur automobile à l’échelle mondiale.

Après avoir surpassé General Motors, Nissan et Stellantis, seulement Toyota et Volkswagen le devancent actuellement en termes de volume de ventes.

« Nous sommes sur la bonne voie et nous avons connu une très solide année 2022, a affirmé le président et co-chef de la direction du groupe Hyundai, Jaehoon Chang, dans une entrevue à Bloomberg. La gestion de notre chaîne d’approvisionnement a été la clé. Nous nous efforçons d’être flexibles, d’optimiser et de protéger notre production autant que possible malgré la pénurie de semi-conducteurs. »

Et dire qu’en avril, un million de véhicules se trouvaient en retard sur les commandes (backorder) en raison d’un manque de pièces, selon des informations du quotidien The Korea Times.

Photo: Hyundai

L’an dernier, Hyundai a vendu quelque 6,6 millions de véhicules, dont un peu plus du cinquième en Amérique du Nord, son plus important marché. Pour 2022, selon une moyenne des projections des analystes calculée par Bloomberg, ses revenus devraient croître de 21%, un sommet parmi tous les constructeurs d’envergure.

À Ulsan, en Corée du Sud, Hyundai compte sur la plus grande usine d’assemblage de véhicules au monde, capable d’assembler 1,4 million d’unités par année. C’est lui qui fabrique aussi son propre acier et qui dirige ses propres navires marchands. À sa dizaine d’usines viendront bientôt s’en ajouter d’autres, sans oublier les nouvelles installations de batteries comme celle prévue aux États-Unis.

Promotion pour Karim Habib

Plus tôt cette semaine, on apprenait également que le Montréalais d’origine libanaise Karim Habib, qui a étudié en génie mécanique à McGill, a été promu à un nouveau poste de premier plan : vice-président exécutif du groupe Hyundai.

Photo: Kia

Il conservera en même temps son titre de directeur mondial du design de Kia.

« Je suis honoré par cette reconnaissance et je crois que ça témoigne du dévouement, du talent et de la passion incroyables de chacun des membres de l’équipe du design de Kia, a déclaré Habib. Je me réjouis de pouvoir diriger un groupe d’individus remarquablement créatifs et, avec eux, je veux continuer à repousser les limites et à faire évoluer encore plus le design de Kia dans le futur. »

