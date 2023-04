Hyundai rafraîchit la sportive Elantra N pour 2024

Donnant suite aux premières images de sa berline compacte partiellement redessinée, Hyundai vient de dévoiler un aperçu de l’Elantra N 2024 (connue sous le nom Avante N en Corée du Sud).

Comme sur l’Elantra régulière, les principales différences s’observent aux deux extrémités de la voiture. À l’avant, les nouvelles prises d’air lui donnent un look plus sérieux et les phares amincis, une touche futuriste. Remarquez que le logo de Hyundai est maintenant noir.

Le design des jantes de 19 pouces change également, dont un avec cinq rayons circulaires au fini argent qui fait un peu Alfa Romeo. À l’arrière, le traitement spécifique à l’Elantra N évolue en misant sur un nouveau pare-chocs qui met l’accent sur la largeur du bolide. Tout autour, l’insertion rouge au bas de la carrosserie demeure, bien qu’avec de légères retouches.

Hyundai n’a pas publié de photos de l’habitacle ni parlé des éléments techniques. Vraisemblablement, l’Elantra N conservera son moteur turbo à quatre cylindres de 2 litres, qui développe jusqu’à 286 chevaux et 289 lb-pi de couple.

Espérons aussi que la boîte manuelle à six rapports soit préservée. Il n’est pas impossible qu’une transmission automatique conventionnelle à huit rapports remplace la boîte à double embrayage en option, Hyundai ayant connu des problèmes avec elle et même annoncé un rappel en octobre dernier.

De plus amples détails sur l’Elantra N 2024, incluant pour le marché canadien, devraient nous parvenir dans les prochains mois. Gardez le contact!

En vidéo : Le Guide de l'auto à l'Expérience Hyundai N 2022