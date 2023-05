Est-ce qu'une Volkswagen Jetta 2023 m'offrira un confort supérieur à ma Honda Accord?

Possédant une Honda Accord Sport 2020, je développe des maux de dos et crampes en raison de ma position de conduite.

Est-ce qu’une Volkswagen Jetta 2023 me permettrait de régler le problème?

Bonjour Sylvain,

La position de conduite est effectivement basse et inclinée dans l’Accord, ce qui peut ne pas être idéal pour certaines personnes. Vous avez donc raison de croire que la Jetta serait en mesure de vous offrir une meilleure position de conduite et un confort supérieur, bien que la voiture en soi ne soit pas plus confortable. Il s’agit en fait d’une voiture de taille inférieure, mais dont l’équilibre et le comportement routier ont de quoi étonner.

Pour demeurer dans le même segment de véhicules, j’attire toutefois votre attention sur la Passat. Une voiture que le constructeur a récemment délaissée, mais que vous pourriez acheter à bon compte. Méconnue et abandonnée à cause de son faible volume de ventes, elle est assurément l’une des meilleures routières du segment. Puissance honnête, consommation raisonnable et grande stabilité sur la route pourraient venir seconder votre désir d’obtenir une berline vous offrant un confort inégalé et la position de conduite recherchée. Il vous faudra cependant jeter un œil du côté du marché d’occasion, puisque la fabrication de ce modèle a cessé en cours d’année 2021.

Je me permets aussi de mentionner en terminant que trop de gens se procurent des véhicules en ne se souciant pas de détails comme celui du confort et de la position de conduite. On exige aujourd’hui d’un véhicule qu’il soit équipé des derniers gadgets et de la technologie la plus en vogue, mais souvent en négligeant le fait qu’il faille s’y sentir à l’aise.

