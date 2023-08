Antoine Joubert présente le Subaru Crosstrek 2024

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente la nouvelle génération du Subaru Crosstrek 2024.

Véhicule d’importance pour le constructeur, il s’agit de son plus grand vendeur au Canada. Commercialisé depuis plus de dix ans sur notre marché, le Crosstrek évolue par rapport à son ancienne mouture. « Ce n’est jamais une révolution [chez Subaru] et l’on sait qu’il est bâti sur le châssis d’une Impreza », explique Antoine.

Photo: Subaru

D’ailleurs, une version aventurière, le Wilderness, fait son apparition au catalogue. Il possède une garde au sol plus élevée, des pneus axés sur le hors route et une transmission munie d’un refroidisseur à haut rendement qui permet une capacité de remorquage de 3 500 lb.

Au chapitre de la motorisation, les modèles d’entrée de gamme sont dotés d’un quatre cylindres 2 litres de 152 chevaux. Les autres et le Wilderness emploient plutôt un 2,5 litres. Par ailleurs, la boîte manuelle et la version hybride rechargeable disparaissent.

Photo: Subaru

En ce qui concerne la conduite, Antoine remarque le confort relevé. « C’est un peu mieux insonorisé. Elle demeure toujours aussi impressionnante au niveau de ses capacités et la maniabilité a été améliorée », ajoute l’expert.

