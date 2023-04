Subaru Crosstrek 2024 : plus ça change, plus c'est pareil

Kelowna, Colombie-Britannique – Le Subaru Crosstrek 2024 fait son entrée chez les concessionnaires au pays dès ce printemps. Bien qu’il s’agisse de la troisième génération pour ce modèle, c’est plutôt une mise à niveau, et non une refonte complète, qui s’opère pour ce très populaire VUS de taille sous-compacte. Un véhicule qui trône au sommet de sa catégorie dans le classement des meilleurs Achats du Guide de l’Auto, et ce depuis plusieurs années déjà.

En règle générale, lorsqu’un constructeur conçoit une nouvelle génération d’un modèle existant le nouveau venu gagne toujours en gabarit et devient un véhicule dont les dimensions extérieures progressent par rapport au modèle antérieur. Ce n’est pas le cas du Crosstrek de troisième génération, qui présente des dimensions remarquablement similaires à celles du modèle précédent.

L’empattement a augmenté de 5 millimètres, mais la longueur est réduite de 5 millimètres, alors que largeur et hauteur demeurent identiques. Bref, si vous conduisez déjà un Crosstrek, vous n’aurez aucun mal à garer le nouveau modèle dans votre espaces de stationnement habituel.

Photo: Subaru

Un look familier

Tous les panneaux de carrosserie sont nouveaux, mais le Crosstrek conserve une filiation évidente avec le modèle antérieur. On remarque de nouveaux blocs optiques, une calandre hexagonale agrandie, des lignes un peu plus angulaires qui lui confèrent une allure plus robuste, ainsi que de nouvelles jantes de 17 et 18 pouces et des moulures de carrosserie redessinées...et c’est à peu près tout côté look.

Et puisqu’il est question de moulures sur la carrosserie, précisons que Subaru a dévoilé une version Wilderness du Crosstrek au dernier Salon de l’Auto de New York, lequel donne carrément dans l’excès avec ses moulures noires remontant très haut sur les portières et les ailes afin de lui donner un look de type baroudeur. Comme on le dit communément au Québec, trop, c’est comme pas assez…

Abandon de la motorisation hybride rechargeable

Les moteurs quatre cylindres de 2 et de 2,5 litres, développant respectivement 152 et 182 chevaux, reprennent du service sous le capot du Crosstrek 2024. Mais la boîte manuelle est reléguée aux oubliettes, ce qui signifie que la boîte automatique à variation continue devient la seule transmission disponible.

De plus, Subaru ne proposera plus la variante à motorisation hybride rechargeable pour le Crosstrek 2024, le Solterra à motorisation électrique prenant le relais de la mobilité écolo pour la marque japonaise.

Photo: Subaru

Châssis plus rigide et insonorisation bonifiée

Au volant du nouveau Crosstrek, on note que le châssis est plus rigide par rapport au modèle précédent, ce qui a permis aux ingénieurs de revoir l’amortissement afin de le rendre plus souple. Le Crosstrek était déjà reconnu comme un véhicule dont les suspensions étaient remarquablement bien ajustées pour nos routes québécoises, et le confort se trouve rehaussé sur ce nouveau modèle.

De concert avec une garde au sol de 220 millimètres, ces suspensions font en sorte que le Crosstrek n’aura pas de mal à composer avec le revêtement de nos routes balisées, tout comme celui des sentiers où le Crosstrek se montre à l’aise, sans toutefois être un adepte du franchissement. Lors de cette première prise en mains, nous avons justement roulé sur des sentiers dont certaines sections présentaient un escarpement où le Crosstrek s’est retrouvé à rouler sur trois roues sans problème.

Photo: Subaru

Ce n’est pas seulement l’amortissement qui a été modifié, mais l’insonorisation aussi puisque l’intérieur du toit du Crosstrek est recouvert d’un adhésif qui réduit la résonance ce qui fait que le niveau sonore perçu dans l’habitacle est moindre. Cela étant dit, on entend toujours la sonorité typique du moteur à plat de type boxer qui est présente sur tous les modèles de la marque. Autre changement notable, la direction du nouveau Crosstrek est adaptée de celle de la WRX à vocation sportive, et le maintien des sièges est amélioré par rapport au modèle précédent.

Statu quo

Comme les moteurs et la boîte CVT, sont reconduits sans changements, les cotes de consommation demeurent les mêmes avec une moyenne chiffrée à 8 L/100 km pour les versions animées par le moteur de 2,5 litres. Toutefois, la répartition du couple du rouage intégral a été modifiée puisqu’elle est maintenant de 60% sur le train avant et de 40% sur l’arrière en temps normal, alors que cette répartition était de 50/50 auparavant.

En prenant place à bord, on remarque immédiatement l’écran tactile de 11,6 pouces disposé à la verticale, lequel figure sur les versions les plus équipées. En effet, le modèle de base, appelé Commodité, est doté de deux écrans de 7 pouces. Les fonctionnalités Apple Car Play et Android Auto sont accessibles sans-fil, et le Crosstrek est aussi doté d’un compartiment de recharge par induction pour téléphone portable. Le volume de la soute, ainsi que l’ouverture du hayon, sont semblables à ce qu'on retrouvait sur le modèle précédent.

Photo: Subaru

Par ailleurs, la sécurité active du Crosstrek est rehaussée avec l’ajout d’une caméra à grand angle au système d’aide à la conduite EyeSight, laquelle permet de détecter piétons et cyclistes plus efficacement aux intersections. Aussi, les versions Onyx et Limited sont équipées d’un dispositif d’assistance d’urgence à la direction, lequel permet de modifier la trajectoire du véhicule afin d’éviter une collision imminente, ce système intervenant lorsque la vitesse du Crosstrek est inférieure à 80 km/h.

Somme toute, le Crosstrek 2024 représente plus une évolution du modèle précédent qu’une refonte complète du véhicule. Cependant, les modifications apportées devraient lui permettre de continuer à connaître un franc succès, le Crosstrek étant le véhicule Subaru le plus vendu au pays.

À voir aussi : les meilleurs VUS sous-compacts en 2023