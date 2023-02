Subaru Crosstrek 2024 : cinq choses à savoir

La troisième génération du Subaru Crosstrek est en approche. Le populaire VUS sous-compact affiche un design extérieur et intérieur modernisés et il bénéficie d'un nouveau châssis plus rigide.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Esthétique évolutive

En matière de design, le nouveau Crosstrek conserve essentiellement la même forme, mais reçoit quelques modifications et améliorations. Puisqu’il incarne une identité d'aventurier, sa calandre hexagonale sans cadre, ses feux plus agressifs et ses bandes protectrices noires sur les arches de roue accentuent cet effet.

Photo: Subaru

Le VUS maintient une garde au sol de 220 mm, idéale pour le climat du Québec. De plus, selon Subaru, plusieurs changements aérodynamiques contribuent à la stabilité et aux performances du VUS.

Par exemple, des sorties sur les passages de roue à l’avant permettent une meilleure évacuation de l’air, et deux autres placées de part et d’autre du pare-chocs arrière aident à réduire le roulis.

La boîte manuelle disparaît du catalogue

Les versions Commodité et Tourisme sont animées par un moteur quatre cylindres à plat de 2,0 litres. Il produit 152 chevaux et 145 lb-pi de couple. Les variantes huppées - Onyx et Limited - emploient un bloc d'une cylindrée supérieure (2,5 litres) qui développe 182 chevaux et 178 lb-pi.

Photo: Subaru

Le rouage intégral avec la fonction X-MODE — qui limite la vitesse en descente abrupte et maximise le contrôle de l'adhérence sur les surfaces glissantes — arrive de série. Les Crosstrek Onyx et Limited reçoivent une version sophistiquée du X-MODE.

À la déception de plusieurs, la transmission manuelle ne figure plus au menu. Seule la boîte à variation continue (CVT) Lineartronic est offerte. Quant au Crosstrek PHEV, il ne sera pas de retour pour 2024.

Habitacle modernisé

L’intérieur a été retravaillé esthétiquement, mais il est aussi plus silencieux qu’auparavant, toujours selon Subaru. Le système de climatisation a été actualisé pour se concentrer sur les sièges occupés et non l’ensemble de l’habitacle.

Photo: Subaru

La console centrale incorpore un système multimédia muni de deux écrans de 7 pouces ou d’un seul de 11,6 pouces — livrable en option. Ce dernier donne accès à Apple CarPlay et Android Auto sans fil, de même qu’au système de navigation what3words (W3W).

Les services connectés SUBARU STARLINK et la recharge par induction pour téléphone mobile sont également disponibles.

Sécurité rehaussée

La plate-forme sur laquelle repose le Crosstrek est 10 % plus solide en torsion. Par ailleurs, la structure est composée d’un cadre à soudures plus résistantes et avec des adhésifs supplémentaires — autorisant une plus grande rigidité et une réduction de poids, mentionne Subaru.

Photo: Subaru

Sinon, tous les Crosstrek sont dotés de la dernière génération de la technologie d’aide à la conduite EyeSight. Le freinage automatique en cas de risque de collision en marche arrière, le système de surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et le système de suivi de voie figurent parmi les fonctions embarquées.

Prix à la hausse

Par rapport au modèle 2023, le prix du Subaru Crosstrek 2024 grimpe de 4 000 $. Il se décline en quatre versions : Commodité (28 995 $), Tourisme (32 195 $), Onyx (33 995 $) et Limited (36 995 $). Notez que tous les prix sont au PDSF. Le véhicule arrivera en concession à la fin du printemps.

