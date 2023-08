Hyundai Santa Fe 2024 : un design polarisant et plusieurs améliorations sur la table

La cinquième itération du Hyundai Santa Fe a beaucoup fait réagir en raison de son design polarisant et audacieux. La marque coréenne a dévoilé de nouveaux détails et le Guide de l’auto a pu observer le modèle de plus près.

Dorénavant, le Santa Fe arborera des lignes qui n’ont rien à voir avec la génération actuelle. « Lorsque l’on change dramatiquement la direction stylistique d’un véhicule, nous anticipons à la fois un gain et une perte. Nous avons altéré l'esthétique de manière considérable, mais les avantages sont bien plus importants que les inconvénients », explique le vice-président du design chez Hyundai SangYup Lee.

Photo: Dominic Boucher

Le but est aussi de suivre la tendance, ajoute-t-il. Au niveau mondial, l’engouement du public se tourne vers le mode de vie en plein air. Pour remplir ce mandat, Hyundai a préféré dessiner le VUS en commençant par l’arrière plutôt que l’avant, comme le veut la coutume.

Carré, mais aérodynamique

Le hayon devient alors le centre de l’attention, puisqu’il possède une taille énorme, mais aussi une grande ouverture grâce à la configuration des entretoises qui ont été pensées pour maximiser l’espace intérieur. D’ailleurs, c’est ce qui explique le bas placement des feux. SangYup Lee mentionne au passage que les constructeurs favorisent l’habitacle, les sièges et la console au détriment du coffre.

Photo: Dominic Boucher

Même si l’allure du Santa Fe s’avère carrée, les designers et les ingénieurs ont retravaillé de nombreux éléments afin de réduire le coefficient de traînée à seulement 0,29 (0,33 pour le modèle actuel). Plusieurs astuces ont été mises de l’avant dont l’arrondissement des panneaux à l’avant et autour du becquet. Les passages de roues ont été repensés également. Des volets actifs, comme ce que l’on retrouve sur les véhicules électriques, ont été ajoutés pour améliorer l’aérodynamisme. Onze couleurs de carrosserie (métalliques ou mats), dont le rouge, le bleu, le vert et l’orange, ainsi que cinq teintes intérieures (2 noires, gris, vert et brun) figurent au menu.

Le Santa Fe mesure 45 mm plus longs et cette itération ramène la troisième rangée de sièges. Quant à l’habitacle, l’espace et l’ergonomie priment. De divers éléments ont été repensés afin de réduire les distractions et améliorer la convivialité. Par exemple, le levier de vitesse a été déplacé sur la colonne de direction dans l'intention de libérer l’espace sur la console centrale. Cette dernière comprend deux ports de recharge par induction pour téléphone mobile.

Photo: Dominic Boucher

De plus, le compartiment de la console peut s’ouvrir en avant, mais aussi par en arrière - permettant aux occupants d’entreposer des objets. Un désinfectant UV, se trouvant du côté passager, nettoie les cellulaires et les portefeuilles. Enfin, le pilote peut contrôler les banquettes de la deuxième et troisième rangée par l’intermédiaire du système multimédia de 12,3 pouces.

Photo: Dominic Boucher

Mentionnons au passage le prototype XRT qui montre un avant-goût du Santa Fe avec un habillage et des fonctionnalités préparées pour le hors route. Pour le moment, rien n’indique que ce modèle entrera en production pour le Canada.

Photo: Dominic Boucher

Deux moteurs au menu

La rigidité du Santa Fe est décuplée grâce à l’ajout de composantes en acier à haute résistance. Certains changements ont été apportés à la suspension et au châssis, notamment de nouvelles bagues hydrauliques pour améliorer les possibilités de réglages (pour les différents marchés) et accroitre la qualité de conduite. Les amortisseurs de nouvelle génération et une direction modifiée figurent parmi les modernisations également.

Pour suivre les normes SULEV (super ultra-low-emission vehicle), plusieurs composantes mécaniques ont été altérées. Bien que l’architecture de base soit maintenue, le système de refroidissement, la friction des pièces et certains paramètres ont été revus.

Photo: Dominic Boucher

Le marché nord-américain commercialisera le Santa Fe avec le moteur quatre cylindres 2,5 litres turbocompressé de 277 chevaux et 311 lb-pi. Il sera jumelé à une transmission à double embrayage à huit rapports. La version hybride sera dotée du 1,6 litre turbo de 177 chevaux et 195 lb-pi. Une boîte à six vitesses sert le tout. Au moment d’écrire ces lignes, la puissance et le couple combinés n’avaient pas été annoncés, ni le type de rouage offert.

Fabriqué à l’usine de Montgomery en Alabama, le Hyundai Santa Fe 2024 entrera en vente au courant de la première moitié de 2024. Le prix et les versions disponibles pour le marché canadien seront dévoilés lors du Salon de l’auto de Los Angeles en novembre.

