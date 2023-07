Hyundai Santa Fe 2024 : méchante chirurgie!

On vous l’avait dit : le Hyundai Santa Fe s’apprête à changer radicalement de style. Bien que la première mondiale du nouveau modèle 2024 ne soit qu’en août, le constructeur coréen a dévoilé aujourd’hui les premières images officielles nous permettant d’admirer la transformation de tous les côtés.

Pour sa cinquième génération, le Santa Fe s’efforce de trouver l’équilibre parfait entre vie urbaine et plein air, explique Hyundai. Il adopte une approche stylistique qualifiée de « non conventionnelle » et « basée sur le style de vie ». En gros, ça veut dire qu’il a été imaginé en partant de l’arrière vers l’avant et non le contraire, comme c’est la pratique habituelle, donc en priorisant l’espace de chargement.

Avec son empattement allongé et sa silhouette beaucoup plus carrée, le Santa Fe 2024 se rapproche davantage du Palisade que du Tucson. À l’avant, on note un capot plat et un motif en « H » pour le pare-chocs et les phares à DEL, lesquels sont reliés par une bande de lumière.

Photo: Hyundai

La vue de profil nous donne presque l’impression de voir un croisement entre un Lincoln et un Land Rover. Les ailes de forme géométrique sont musclées et abritent des roues allant jusqu’à 21 pouces, tandis que le toit (surmonté de rails latéraux) semble flotter puisque tous les montants sont noircis.

Pour ce qui est de la partie arrière, disons que le design est très discutable et loin de faire l’unanimité. Drôlement proportionnée, elle a au moins l’avantage d’offrir une plus vaste ouverture pour le hayon. Remarquez encore une fois le motif en « H » appliqué aux feux arrière.

Photo: Hyundai

Chargé pour l’aventure

Ledit hayon découvre une aire de chargement plus spacieuse avec une ambiance que Hyundai compare à un patio – idéale pour le camping aussi bien que les fêtes d’avant-match. Lorsque les sièges de deuxième et de troisième rangées sont repliés, le volume utilitaire ne serait inégalé par aucun rival, selon la compagnie. Eh oui : la troisième rangée (optionnelle) fait son retour dans le Santa Fe!

Photo: Hyundai

Plus à l’avant, la planche de bord et les bouches d’air en « H » elles aussi s’agencent avec des matériaux tantôt plus raffinés, tantôt plus écoresponsables, quelques-uns faits de plastique recyclé. Encore une fois, l’aménagement rappelle Land Rover (les images montrent de toute évidence une version haut de gamme, mais celle-ci n’est pas précisée). Deux écrans de 12,3 pouces, l’un pour les instruments et l’autre pour le système d’infodivertissement, sont réunis dans une même dalle incurvée.

La console centrale, au bout de laquelle figure une interface de climatisation entièrement repensée, se place en pont afin de libérer du rangement en dessous. Elle comprend également deux plateaux de recharge sans fil pour téléphones et un gros compartiment sous l’accoudoir.

Photo: Hyundai

Dernier détail à souligner pour l’instant : le sélecteur de vitesses à boutons est remplacé par un levier sur la colonne de direction, un concept partagé avec les véhicules électriques de Hyundai.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir sur le nouveau Hyundai Santa Fe 2024, incluant les motorisations qui seront offertes.

