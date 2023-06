Le prochain Hyundai Santa Fe aura un look très différent

Le Hyundai Santa Fe n’est plus aussi populaire qu’il l’a déjà été – comme plusieurs autres VUS intermédiaires à deux rangées, d’ailleurs. La génération actuelle, lancée pour 2019, a subi des révisions importantes deux ans plus tard, mais les résultats n’ont pas suivi. En fait, en 2022, les ventes canadiennes ont chuté de 31%.

Un tout nouveau Santa Fe est en préparation. On ne sait pas encore avec certitude s’il s’agira chez nous d’un modèle 2024 ou 2025. Par contre, attendez-vous à un véhicule très différent.

Physiquement, le Santa Fe adoptera une silhouette beaucoup plus carrée, se rapprochant donc davantage du Palisade que du Tucson. Si l’on se fie à des images de prototypes largement camouflés en essai routier (qu’on ne peut vous montrer ici parce qu’elles ont été prises par des photographes espions), le devant et le derrière sont assez verticaux, le capot est plat et des barres de galerie surélevées couronnent le toit. Ce dernier donnera l’impression de flotter puisque tous les montants sont noircis.

Il semble également que les designers de Hyundai aient voulu apporter de gros changements aux phares et aux feux. Leur directeur, SangYup Lee, a confirmé qu’une barre de lumière horizontale comme sur les Kona et Sonata 2024 sera incluse, mais avec quelques variations aux extrémités pour créer une forme de « H ».

Photo: Julien Amado

Quant à l’habitacle, Lee a expliqué que le prochain Santa Fe offrira un décor plus luxueux et qu’il a été imaginé en partant de l’arrière vers l’avant et non le contraire, comme c’est la pratique habituelle. Cela signifie que l’espace de chargement sera prioritaire. À titre de référence, le volume disponible présentement varie de 1 032 à 2 041 litres selon la position des dossiers arrière.

Le conducteur profitera d’une console et d’une planche de bord entièrement repensées, la première avec moins de boutons et la seconde coiffée d’un large écran numérique incurvé, tel qu’on en voit de plus en plus. Le contrôle de la climatisation se fera par des commandes tactiles et le sélecteur de vitesses à boutons sera remplacé par un levier sur la colonne de direction, un concept partagé avec les véhicules électriques de Hyundai. De la même manière, d’après les informations qui circulent, le logo sur le volant laissera place à quatre points représentant la lettre « H » en code Morse.

Photo: Hyundai

Enfin, sur le plan mécanique, cela risque d’être du pareil au même, c’est-à-dire un choix de moteurs à quatre cylindres (atmosphérique et turbocompressé) ainsi que des options hybride et hybride rechargeable. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer sur le prochain Hyundai Santa Fe.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Hyundai Santa Fe PHEV