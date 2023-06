Un Hyundai Palisade hybride serait prévu pour 2025

Hyundai a réalisé un bon coup en lançant le Palisade, qui figure parmi les VUS intermédiaires à trois rangées les plus vendus et continue de récolter des honneurs, dont celui de meilleur achat de la catégorie (avec son cousin, le Kia Telluride) selon Le Guide de l’auto.

Malgré ses nombreuses qualités, la consommation de carburant laisse un peu à désirer. L’unique moteur disponible, un V6 atmosphérique de 3,8 litres, brûle en moyenne 11,2 L/100 km. Il y a toutefois de l’espoir à l’horizon.

Divers médias coréens rapportent que le Palisade de nouvelle génération entrera en production au début de 2025 et qu’il offrira un groupe motopropulseur hybride en option. Des tests commenceront plus tard cette année.

Photo: Dominic Boucher

Au lieu de prendre la voie du Ford Explorer hybride, qui conserve un V6, le VUS coréen miserait plutôt sur une combinaison d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres (qu’on connaît bien sous le capot de la camionnette Santa Cruz, par exemple) et d’un moteur électrique.

Les dirigeants de Hyundai en Amérique du Nord ont déjà dit qu’ils étaient ouverts à l’idée d’un Palisade hybride si les consommateurs le demandaient. Ce serait d’ailleurs le véhicule parfait pour les familles qui hésitent à faire la transition vers un Hyundai à trois rangées 100% électrique.

On vous rappelle que le IONIQ 7, dérivé du concept SEVEN (ci-dessous), doit arriver sur le marché à peu près au même moment. Celui-ci sera fabriqué aux États-Unis.

Photo: Dominic Boucher

Quant au V6 de 3,8 litres du Palisade, les échos en provenance de la Corée du Sud nous laissent croire qu’il sera remplacé par un V6 turbocompressé de 3,5 litres, là encore dans le but de réduire la consommation d’essence au quotidien – du moins en théorie – en plus d’augmenter le couple.

Il est raisonnable de s’attendre par ailleurs à ce que Kia emboîte le pas avec un Telluride hybride lors du renouvellement du modèle. On n’arrête pas l’électrification! Et à propos, ne manquez pas notre bataille de chiffres entre le Toyota Highlander hybride et le Ford Explorer hybride.

En vidéo : Le Guide de l'auto présente le Hyundai Palisade 2023