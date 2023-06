Bataille de chiffres : Toyota Highlander hybride vs Ford Explorer hybride 2023

Les familles qui se tournent vers un VUS à trois rangées de sièges capable d’accueillir toute la marmaille et/ou une bonne quantité de bagages (selon les besoins) peuvent rechercher de la performance et une bonne capacité de remorquage. D’autres préfèrent un roulement confortable et une consommation de carburant raisonnable, par exemple.

Trois modèles sont actuellement disponibles avec une variante hybride : le Toyota Highlander, le Ford Explorer et le tout nouveau Mazda CX-90 2024. Ce dernier est un peu différent puisqu’on parle ici d’un hybride rechargeable offrant une autonomie électrique de 42 km. Entre les deux premiers, lequel devriez-vous choisir? Nous avons comparé les chiffres pour vous donner une meilleure idée.

Puissance : avantage Explorer hybride

Photo: Julien Amado

Le Toyota Highlander hybride emploie un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 litres ainsi que deux moteurs électriques. Le tout génère 243 chevaux, mais le couple exact n’est pas spécifié. Une boîte de vitesses à variation continue assure la transmission de cette puissance.

Dans le Ford Explorer hybride, on retrouve plutôt un V6 atmosphérique de 3,3 litres associé à un moteur électrique. Ils développent ensemble 318 chevaux et un couple de 322 lb-pi. La boîte automatique compte 10 rapports. L’avantage de la puissance va clairement au VUS américain.

Accélération : égalité

Photo: Toyota

Comment peut-il y avoir égalité si l’Explorer est plus puissant et a plus de couple que le Highlander hybride? Réponse courte : le premier traîne plus de 200 kg supplémentaires et compte un moteur électrique en moins. Par conséquent, l’accélération de 0 à 100 km/h nécessite un peu moins de 8,5 secondes environ avec les deux véhicules.

Capacités : avantage Explorer hybride

Photo: Julien Amado

Fort de son V6, l’Explorer hybride peut remorquer 5 000 livres, soit 600 de moins que son jumeau à essence, mais c'est la norme pour une majorité de VUS intermédiaires à trois rangées. À bord, le volume de chargement varie de 515 à 2 486 litres selon la position des dossiers arrière.

Du côté du Highlander hybride, la capacité de remorquage s’avère plus modeste, n’atteignant que 3 500 livres. Cela reste suffisant pour tirer une bonne roulotte, mais donne moins de marge de manœuvre lors des déplacements. Quant au chargement, son coffre de 453 litres s’agrandit à 2 387 litres en repliant les places de deuxième et troisième rangées. Encore là, c’est moins que l’Explorer.

Consommation : avantage Highlander hybride

Photo: Toyota

Le VUS de Toyota se reprend – et comment! – au chapitre de la consommation d’essence. Sa technologie hybride éprouvée et hautement efficace lui permet d’afficher une moyenne d’à peine 6,7 L/100 km selon Ressources naturelles Canada. De façon réaliste, attendez-vous à un peu plus de 7 L/100 km, évidemment sans transporter ou tirer des charges lourdes, ce qui demeure exceptionnel.

Pour sa part, l’Explorer hybride néglige un peu le rendement énergétique. Sa cote officielle est de 9,6 L/100 km et il faut prévoir plus de 10 L/100 km dans des conditions quotidiennes réelles. Il doit donc s’avouer vaincu ici.

Prix : avantage Highlander hybride

Photo: Toyota

Le Ford Explorer hybride 2023 n’est malheureusement disponible qu’en une seule version (Limited) et celle-ci débute à 62 025 $, transport et préparation inclus. Cela fait beaucoup d’argent pour finalement ne pas en sauver tant que ça à la pompe.

Nettement plus abordable, le Toyota Highlander hybride 2023 se vend à partir de 51 094 $ en version LE. Viennent ensuite les XLE (53 794 $), Édition Bronze (58 049 $) et Limited (59 334 $).

En passant, les taux d’intérêt à l’achat et à la location se ressemblent et se situent entre 7% et 8% en ce moment.

Garanties : égalité

Photo: Julien Amado

Chez Ford comme chez Toyota, le consommateur bénéficie d’une garantie de base et du groupe motopropulseur d’une durée de 3 ans/60 000 km et 5 ans/100 000 km respectivement. Les composants du système de propulsion hybride sont quant à eux protégés pour 8 ans/160 000 km.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des VUS intermédiaires à 3 rangées