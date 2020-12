Un véhicule hybride qui peut remorquer, ça existe?

En début d'année 2023, j’aimerais faire l’acquisition d’un véhicule usagé de deux ou trois ans. Pouvez-vous m’aider en me recommandant quelques modèles? Voici mes critères : un véhicule hybride, capable de remorquer une charge de 3 000 livres et qui me permettrait aussi d’aller dans des chemins de terre pour aller à la chasse. Que devrais-je choisir?

Bonjour Bruno,

Tout d'abord sachez que les véhicules hybride actuels possèdent généralement une capacité de remorquage inférieure aux modèles à essence équivalents. Vous ne précisez pas si vous avez besoin de remorquer fréquemment ou occasionellement, car cela pourrait faire une différence dans le choix de votre futur véhicule.

Dans deux ou trois ans, vous pourriez vous tourner vers le Toyota Highlander hybride. Renouvelé cette année, il propose une très bonne fiabilité prévue, une consommation très raisonnable (moins de 7 L/100 km) et une excellente valeur de revente. En revanche, s'il est capable de tracter jusqu'à 3 500 livres, ce n'est pas son exercice préféré, en particulier à cause du manque de mordant et de puissance au freinage. Donc si vous devez remorquer souvent, mieux vaut vous tourner vers un autre modèle.

Photo: Toyota

Chez Ford, le rival du Highander, l'Explorer hybride, est capable de tracter jusqu'à 5 000 livres, ce qui n'est pas négligeable. Toujours chez Ford, vous pourriez également opter pour le nouveau Ford F-150 hybride. Capable de passer partout, sa capacité de remorquage dépasse les 12 000 livres, ce qui est amplement suffisant pour vos besoins. Et avec une consommation moyenne annoncée à 9,8 L/100 km, cela demeure tout à fait raisonnable. En revanche, on ignore encore la fiabilité des modèles hybrides de Ford à long terme.

Enfin, si vous souhaitez vous rendre dans des chemins vraiment reculés, pourquoi ne pas opter pour le Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable?

Photo: Jeep

Il propose une autonomie 100% électrique d'environ 40 km et peut remorquer jusqu'à 3 500 livres. Et avec un Wrangler, vous pourrez emprunter n'importe quel chemin, même les plus difficiles pour aller à la chasse! En revanche, gardez à l'esprit que la conduite d'un Wrangler, plus typée hors-route, est moins reposante que celle d'un véhicule plus classique sur la route. Et comme pour les Ford, la technologie hybride, moins éprouvée que celle de Toyota, n'a pas encore fait ses preuves.

