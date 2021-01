Jeep Vangler : trop beau pour être vrai?

Un véhicule hybride qui peut remorquer, ça existe?

En début d'année 2023, j’aimerais faire l’acquisition d’un véhicule usagé de deux ou trois ans. Pouvez-vous m’aider en me recommandant quelques modèles? Voici mes critères : un véhicule hybride, capable de remorquer une charge de 3 000 livres et qui me permettrait aussi d’aller dans des chemins de terre pour …