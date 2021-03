Honda Pilot 2021 et Ford Explorer 2021 : comparons les chiffres

Le Honda Pilot et le Ford Explorer sont deux VUS intermédiaires qui ont essentiellement les mêmes chiffres de vente. Ceci peut être attribué au fait qu'ils adoptent des approches qui séduisent bien la clientèle. Mais comment se comparent-ils?

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupe motopropulseur : avantage Ford Explorer

Honda possède un unique moteur, soit un V6 de 3,5 litres atmosphérique qui développe 280 chevaux et 260 lb-pi de couple. Le tout est jumelé à une boite à neuf rapports et au rouage intégral.

Ford, de son côté, offre trois moteurs différents. Commençons avec l’entrée de gamme, puisque le constructeur américain fournit un quatre cylindres turbocompressé de 300 chevaux et 310 lb-pi de couple. S’en suivent deux versions du V6 turbocompressé de 3 litres. En optant pour un Explorer Platinum, la puissance s’élève à 365 chevaux et le couple augmente à 380 lb-pi.

Avec ce même V6, les amateurs de puissance pourront choisir grimper — avec la variante ST — à 400 chevaux et 415 lb-pi de couple. Finalement, Ford offre un autre moulin : un hybride qui emploie un V6 de 3,3 litres atmosphérique. Ce dernier dispose d'une cavalerie de 318 chevaux combinés et 322 lb-pi de couple. Toutes les versions de l’Explorer sont munies du rouage intégral et d’une transmission à dix rapports.

Sur le plan mécanique, l’Explorer remporte la mise grâce à sa sélection plus vaste de moteurs et de puissances pour le consommateur.

Consommation : avantage Ford Explorer

Commençons par le plus simple : l’unique moteur du Honda Pilot a une cote de consommation de 11 L/100 km. Cela étant dit, les choses se compliquent chez Ford.

D’abord, le plus petit moteur boit 10,3 L/100 km alors que les deux versions du V6 3 litres turbo absorbent plutôt 11,8 L/100 km. Finalement, la variante hybride permet de réduire le tout à 9,6 l/100 km, selon les données de Ressources naturelles Canada.

Photo: Honda Canada Inc.

En comparant des pommes avec des pommes, soit le V6 3 litres de Ford et le V6 3,5 litres de Honda, le produit nippon remporte la mise avec une consommation de 0,8 L/100 km en moins. Cependant, Ford se rattrape avec ses versions hybrides et à quatre cylindres, de ce fait, gagnant la catégorie ici.

Assistances à la conduite : égalité

Ce n’est pas nouveau, de plus en plus de véhicules utilisent les systèmes d’aides à la conduite. Il s’agit de savoir principalement lequel entre l’Explorer et le Pilot offre le plus de ces technologies de série.

Pour le constructeur japonais, le HondaSensing comporte notamment le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le système d’assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS), le système de freinage à réduction d’impact (CMBS), le système d’alerte de collision avant (FCW), le système d’avertissement de sortie de voie (LDW) et le système d’atténuation de sortie de voie (RDM). D’autres technologies disponibles comme le système d’alerte de trafic transversal arrière et le système d’affichage d’angle mort LaneWatch sont disponibles.

Photo: Marc Lachapelle

Concernant le fabriquant américain, l’ensemble technologique Ford Co-Pilot360 inclut entre autres : le système d’alerte pour angle mort avec avis de circulation transversale (BLIS), le système de suivi de voie, l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique, le système d’alerte de collision avant (FCW) et le système d’alerte post-collision.

En option, le Ford Co-Pilot360 Assist+ ajoute le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, l’assistance au suivi de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l’assistance de direction évasive, pour n’en nommer que quelques-uns.

Côté pratique : Égalité

Par définition, un VUS doit être un véhicule pratique et polyvalent. Ici, nous allons comparer le nombre de passagers qu’il est possible d’embarquer à bord, la capacité de remorquage et l’espace cargo.

D’entrée de jeu, les deux constructeurs proposent deux configurations de banquettes pour les occupants. Chez Ford, le véhicule arrive de série avec trois rangées pour un total de six occupants, alors que le Pilot peut loger huit passagers. Concernant les options, l’Explorer permet d’augmenter jusqu’à sept passagers, en remplaçant les sièges capitaines de la rangée centrale par une banquette. Le Honda Pilot, quant à lui, réduit ce nombre à sept personnes dans les versions Touring et Black Edition.

Photo: William Clavey

L’espace cargo est séparé en trois sections pour les deux véhicules. En les comparant, les volumes des différentes zones sont plus élevés chez Honda. À titre indicatif, ses dimensions varient en fonction des versions choisies, ce qui n’est pas le cas de l’Explorer.

Finalement, la capacité de remorquage sera plus élevée chez Ford, peu importe la mouture. Avec le moteur quatre cylindres, elle est de 2 404 kg et augmente à 2 540 kg avec le V6 turbo. La variante hybride de l’Explorer et le Honda Pilot (avec l'ensemble remorquage) ont une capacité maximale de 2 268 kg. D’entrée de gamme, le VUS nippon n’offre que 1 588 kg.

Ici, il s’agit de savoir si le consommateur recherche des capacités de remorquage ou plus d’espace cargo et de passager. En ce sens, il n’y a pas de vainqueur dans cette catégorie.

Système d’infodivertissement : Égalité

Les deux constructeurs offrent essentiellement les mêmes fonctionnalités et technologies. De série, ils arrivent avec les compatibilités Apple CarPlay et Android Auto, des points d’accès sans fil, de multiples ports USB et des tableaux de bord numériques. Ces derniers mesurent sept pouces pour le Pilot et 6,5 pouces pour l’Explorer (12,3 pouces en option).

Parmi les options notables, Ford permet de choisir pour un écran d’infodivertissement de 10,1 pouces, alors que Honda propose un système de divertissement de 10,2 pouces à l’arrière.

Photo: Marc Lachapelle

Prix : Avantage Honda Pilot

En versions comparables, Honda réussit à obtenir des prix généralement inférieurs et aussi plus progressifs. Les coûts plus élevés chez Ford peuvent être attribués aux multiples différences dans les motorisations et certaines technologies.

Honda Pilot :

LX : 42 605 $ EX : 44 905 $ EX-L Navi : 48 805 $ Touring 8P : 54 605 $ Touring 7P : 55 005 $ Black Edition : 56 505 $

Ford Explorer :

XLT : 45 549 $ Limited : 50 799 $ Limited Hybride : Option de 3 000 $ ST : 59 399 $ Platinum : 65 649 $

(Les prix sont en PDSF)

Garanties : Égalité

La comparaison ne sera pas compliquée ici, puisque les informations sont identiques pour les deux manufacturiers. Comme à l’habitude, nous confrontons les garanties de base, motopropulseur et perforation à la corrosion. Les données vont comme suit : 3 ans/60 000km, 5 ans/100 000 km et 5 ans/kilométrage illimité.

En vidéo : quels sont les meilleurs VUS à trois rangées de sièges?