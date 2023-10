Déjà la fin pour les Ford Explorer et Lincoln Aviator hybrides

Ford abandonne ses deux VUS intermédiaires électrifiés pour l’année-modèle 2024. Une porte-parole de la compagnie nous a confirmé que les Explorer hybride et Lincoln Aviator Grand Tourisme (hybride rechargeable) ne seront pas de retour.

Dans le cas du premier, Ford évoque une forte demande pour ses autres hybrides ainsi que pour l’Explorer de police à motorisation hybride. Dorénavant, l’Explorer ne sera donc offert qu’avec le quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres (300 chevaux) et le V6 turbocompressé de 3 litres (365 ou 400 chevaux selon la version).

Ces deux moteurs EcoBoost représentent la grande majorité des ventes d’Explorer au Canada comme aux États-Unis. L’Explorer hybride, disponible uniquement en version Limited, générait 318 chevaux et consommait en moyenne 9,6 L/100 km grâce à l’apport de son moteur électrique.

Photo: Julien Amado

Du côté de Lincoln, l’année-modèle 2024 sera écourtée, ce qui fait que la compagnie préfère éliminer l’option hybride rechargeable (494 chevaux, 630 lb-pi, 34 km d’autonomie électrique) et se concentrer sur le V6 turbocompressé de 3 litres (400 chevaux), nettement plus populaire auprès des clients de l’Aviator.

Les deux VUS sont fabriqués dans l’usine de Ford à Chicago.

Du nouveau pour 2025

La disparition des hybrides précède une importante modernisation attendue pour l’année-modèle suivante, soit 2025. Les calandres, phares, pare-chocs et roues, de même que les habitacles, seront tous revus et améliorés. Sous le capot, les moteurs à essence devraient revenir sans changement. Ford a déjà promis de lancer des Explorer et Aviator électriques (rien à voir avec celui annoncé pour l’Europe, plus compact), alors arriveront-ils bel et bien à ce moment?

Cela dit, le chef de la direction du constructeur à l’ovale bleu, Jim Farley, a évoqué en mai dernier un futur VUS électrique à trois rangées digne d’un « TGV personnel ».

Photo: Ford

Ce ne serait pas comme un Explorer ou un Expedition électrique, cependant, mais bien un tout nouveau produit pour le marché nord-américain, conçu dès le départ pour accueillir une batterie. D’une capacité de 100 kWh, celle-ci devrait offrir une autonomie de 350 milles (563 km) en combinant ville et autoroute, ou bien 300 milles (483 km) en roulant à une vitesse constante de 70 mi/h (113 km/h), selon les projections de Ford. La recharge rapide permettrait de regagner jusqu’à la moitié de cette distance en moins de 10 minutes.

Ce modèle sera construit sur une plateforme appelée « T3 » et il est attendu en 2025 comme membre de la prochaine génération de véhicules électriques de Ford, avec un niveau de sophistication encore plus élevé. À suivre.

