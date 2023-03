Ford dévoile son Explorer électrique… pour l’Europe

On le sait, le lancement du Ford Explorer électrique sur le marché nord-américain est retardé, mais ça n’a pas empêché le constructeur d’en créer un pour l’Europe.

Dévoilé aujourd’hui, ce nouveau VUS électrique est le fruit d’un partenariat entre Ford et Volkswagen, qui a fourni sa plateforme MEB (la même qui sert de base au multisegment ID.4). Il sera en vente sur le Vieux Continent plus tard en 2023 à partir de 45 000 euros.

Le gabarit, la silhouette et les éléments de design s’éloignent considérablement de l’Explorer à essence que l’on connaît. Plus compact (moins de 4,5 mètres de long, donc plus court qu’un Escape), plus bas et plus épuré, il arbore un faciès typique des véhicules électriques avec un panneau fermé à la place de la calandre. Le traitement réservé aux montants de toit arrière est original, tout comme le motif des jantes en alliage de 19 ou 21 pouces.

Photo: Ford

Le décor intérieur rappelle un peu le Mustang Mach-E, incluant l’instrumentation numérique derrière le volant et le gros écran tactile en position verticale au centre de l’habitacle. Le second, qui mesure 15 pouces, est toutefois plus incliné vers l’avant, mieux harmonisé avec la console et même coulissant de bas en haut puisqu’il cache un compartiment de rangement verrouillable. Une barre de son avec éclairage surplombe la planche de bord.

On compte seulement deux rangées de sièges et non trois, tandis que le coffre qui se trouve de l’autre côté de la banquette arrière peut transporter 470 litres de bagages selon les mesures européennes.

Photo: Ford

Outre une recharge rapide de 10 à 80% en 25 minutes, les détails techniques comme la puissance et l’autonomie ne sont pas encore connus pour l’instant. À l’instar du Volkswagen ID.4, ce Ford Explorer électrique devrait offrir deux batteries (62 et 82 kWh) et le choix entre un rouage à propulsion et intégral.

L’assemblage se fera à Cologne, en Allemagne. Tel que mentionné en intro, seul le marché européen est visé, alors ne fondez aucun espoir dessus. Un modèle plus volumineux suivra l’an prochain.

Photo: Ford

De notre côté de l’Atlantique, la production de l’Explorer électrique (et de l’Aviator électrique représentant la marque de luxe Lincoln) est prévue vers la fin de 2024. Où exactement? Ça reste à confirmer.

On sait que l’usine d’Oakville, en Ontario, sera prochainement convertie en vue de fabriquer cinq modèles Ford et Lincoln entièrement électriques entre 2025 et 2028. Le tout nécessitera un investissement de 1,8 milliard $, avec un soutien de 295 millions $ du gouvernement canadien.

