Un risque d’incendie force le rappel des Hyundai Palisade et Kia Telluride

Les courts-circuits menaçant de déclencher un incendie ne sont malheureusement pas chose rare chez Hyundai et Kia, comme en témoignent les divers rappels. Cette semaine, ce sont plus de 285 000 Palisade et Telluride 2020 à 2022 qui sont visés aux États-Unis après qu’au moins trois d’entre eux aient pris feu dans les derniers mois.

Le nombre d’exemplaires affectés de notre côté de la frontière s'élève à 6 871 selon l'avis de rappel publié par Transports Canada.

Le problème touche plus précisément les Palisade et Telluride équipés d’un faisceau de câbles de remorque à quatre broches, soit installé à l’usine ou chez un concessionnaire, qui pourrait présenter une défaillance. Au fil du temps, avec les débris et l'humidité, cette défaillance pourrait entraîner un court-circuit qui peut provoquer une surchauffe du module de commande.

Dans l'avis de rappel, il est conseillé aux propriétaires de garer leur véhicule à l’extérieur, loin des structures et autres objets inflammables, jusqu’à ce qu’une réparation soit effectuée.

Photo: Frédéric Mercier

Comme solution temporaire, les concessionnaires peuvent inspecter le module de commande et, au besoin, retirer le fusible TRAILER dans la boîte à fusibles sous le capot. Les deux compagnies travaillent encore sur une mesure corrective permanente. Celle-ci devrait être prête quelque part en automne et les propriétaires concernés seront avisés à ce moment.

Les Hyundai Palisade et Kia Telluride, rappelons-le, sont les deux meilleurs achats en 2022 dans la catégorie des VUS intermédiaires à trois rangées selon l'équipe du Guide de l’auto. Leur V6 de 291 chevaux permet de remorquer jusqu’à 5 000 livres.

Et comme le Palisade 2023 et le Telluride 2023 profitent chacun d’une mise à jour importante, tant au niveau du design que des technologies, ils deviennent encore plus intéressants pour les familles canadiennes. Cliquez sur les liens pour en apprendre davantage à leur sujet.

En vidéo : Le Guide de l'auto présente le Hyundai Palisade 2023