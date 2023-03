Problème de freinage : Hyundai rappelle 300 000 anciens modèles au Canada

Hyundai vient d’émettre un rappel majeur visant tout près de 300 000 véhicules au Canada en raison d’un problème de freinage.

Le nombre exact s’élève à 295 577 et la liste des modèles concernés inclut les Elantra et Equus 2011 à 2016, la berline Genesis 2009 à 2014, le coupé Genesis 2010 à 2016, la Veloster 2012 à 2017, le Santa Fe 2013 à 2018 ainsi que le Tucson 2010 à 2011.

En gros, les conduites de frein sous le véhicule pourraient rouiller avec le temps et finir par se briser et laisser couler du liquide de frein. Le cas échéant, l’efficacité du système de freinage serait compromise et une pression sur la pédale de frein n’aurait plus le résultat attendu. Évidemment, les distances d’arrêt s’en trouveraient prolongées, augmentant les risques d'accident.

Photo: Hyundai Canada

Hyundai avisera les propriétaires par la poste au cours des prochaines semaines. Les véhicules qu’on soupçonne d’être potentiellement victimes de ce problème devront être inspectés chez un concessionnaire en s’attardant aux conduites de frein.

Celles-ci se verront remplacées au besoin. Toutes recevront un traitement anticorrosion en même temps que certaines autres pièces, explique le constructeur.

Rappel pour la Sonata hybride

Un autre rappel annoncé par Hyundai cette semaine touche la Sonata hybride 2013 à 2015, soit 3 497 exemplaires. Dans ce cas-ci, le fusible dans le disjoncteur de sécurité de l'ensemble de relais d'alimentation pourrait sauter et provoquer une perte soudaine de l'alimentation du système hybride.

Photo: Gabriel Gélinas

Encore là, c’est un problème qui peut accroître les risques d'accident, puisque la voiture serait privée subitement d’une partie de sa puissance.

Le remède pour les propriétaires consiste à faire remplacer le disjoncteur de sécurité de 125 ampères par un de 150 ampères, indique Hyundai.

