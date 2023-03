Risque d’incendie : rappel élargi pour des modèles Hyundai et Kia

Les marques Hyundai et Kia se voient forcées d’élargir à nouveau leur rappel concernant un faisceau de câbles de remorque potentiellement défectueux qui pourrait entraîner un court-circuit et une surchauffe du module de commande.

Le rappel en question, annoncé en août dernier, visait d’abord 292 000 Palisade et Telluride 2020 à 2022 en Amérique du Nord, dont quelque 6 800 au Canada. Puis, un mois plus tard, 70 000 Sorento 2016 à 2022 et Sportage 2017 à 2022 se sont ajoutés, incluant un peu moins de 3 000 Sorento chez nous.

Cette semaine, ce sont plus de 570 000 Santa Fe 2019 à 2023 (y compris des modèles hybrides et hybrides rechargeables), camionnettes Santa Cruz 2022 à 2023 et fourgonnettes Carnival de 2022 à 2023 qui sont touchés. Le nombre d’unités rappelées de notre côté de la frontière demeure inconnu au moment d’écrire ces lignes puisque Transports Canada n’a pas encore publié d’avis, mais il ne sera pas négligeable.

Comme pour les autres modèles, il est conseillé aux propriétaires de se stationner à l’extérieur, loin des structures et autres objets inflammables, jusqu’à ce qu’une réparation soit effectuée. Pourquoi? Parce que le risque d’incendie persiste même lorsque le véhicule se trouve à l’arrêt et que le contact est coupé.

Photo: Julien Amado

Hyundai signale au moins six incidents avec des Santa Fe et Santa Cruz qui pourraient être en lien avec ce problème, dont un qui a entraîné un incendie. Aucun n’a été rapporté dans le cas de la Carnival.

Il faut aussi préciser que le rappel concerne uniquement les faisceaux de câbles de remorque à quatre broches d'origine. Ceux-ci peuvent avoir été commandés au moment de l'acquisition du véhicule ou achetés séparément auprès d'un concessionnaire en tant qu'accessoire.

Les concessionnaires peuvent inspecter le véhicule et, au besoin, retirer le fusible TRAILER dans la boîte à fusibles sous le capot. Éventuellement, le faisceau de câbles de remorque et le fusible devront être remplacés. Hyundai et Kia aviseront les propriétaires concernés lorsque les pièces seront disponibles.

