Risque d’incendie : 600 000 Hyundai et Kia rappelés au Canada

Les constructeurs coréens Hyundai et Kia se retrouvent encore une fois sous la sellette en raison d’un risque d’incendie sur plusieurs de leurs véhicules. Au total, un peu plus de 600 000 exemplaires doivent maintenant être rappelés au Canada.

Chez Hyundai, ce sont très exactement 326 942 véhicules qui sont visés, soit des Accent 2012 à 2015, Elantra 2011 à 2015, Equus 2014 à 2015, Genesis Coupé 2011 à 2015, Santa Fe 2013 à 2015, Santa Fe Sport 2013, Tucson 2010 à 2013 et Veracruz 2010 à 2012.

Dans certains cas, du liquide de frein peut s'infiltrer dans le module de commande du système de freinage antiblocage (ABS) et provoquer un court-circuit. Un risque d'incendie est donc présent, et ce, même lorsque le véhicule est stationné et que le contact est coupé. Un porte-parole de Hyundai nous confirme toutefois qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucun accident, blessure ou décès attribuable à cette condition.

Photo: Wheelsage

Parmi les symptômes possibles, le témoin d’avertissement du système ABS pourrait s’allumer sur le tableau de bord ou une odeur de brûlé, voire de la fumée, pourrait s’échapper de sous le capot.

Hyundai recommande aux propriétaires concernés de stationner leur véhicule à l'extérieur et loin d'autres véhicules ou de structures jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Il s’agit tout simplement de remplacer le fusible du module de commande des freins ABS chez un concessionnaire.

Notez qu’un défaut similaire avait déjà été soulevé en février 2022, affectant d’autres modèles que ceux mentionnés ci-dessus.

Du côté de Kia, 276 225 véhicules font l’objet d’un rappel. On parle de modèles Borrego 2010 à 2011, Cadenza 2014 à 2016, Forte 2010 à 2013, K900 2015, Optima 2010 à 2015, Rio 2012 à 2017, Rondo 2010 à 2017, Sorento 2011 à 2014, Soul 2011 à 2013 et Sportage 2010.

Photo: Sylvain Raymond

Le problème ici est que le module de commande hydraulique électronique (HECU) du système de freinage peut subir un court-circuit, encore une fois même lorsque le véhicule est immobile et que le moteur est éteint.

Pour cette raison, Kia recommande également aux propriétaires visés de se stationner à l'extérieur et loin d'autres véhicules ou de structures jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Un ou des fusibles du module de commande en question devront être remplacés.

