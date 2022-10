Risques d’incendie chez Kia : un rappel pour de plus vieux Sportage

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu parler d’un rappel visant des modèles Kia susceptibles de prendre feu en raison d’un court-circuit ou d’une fuite quelconque.

Le plus récent à s’ajouter à la liste concerne des Sportage 2008 et 2009, soit plus de 71 000 exemplaires aux États-Unis et très exactement 10 115 au Canada. Cela inclut un certain nombre qui avaient déjà été rappelés et réparés en 2016, car huit incendies et 15 cas de dommages causés par la chaleur ont été signalés depuis. Personne n’a été blessé, heureusement, mais une enquête est toujours en cours.

Le problème vient du module de commande hydraulique électronique du système de freinage. Selon Kia, il est possible qu’un court-circuit se produise à cet endroit, ce qui pose un risque d'incendie.

Photo: WheelsAge

Les propriétaires touchés recevront bientôt un avis par la poste leur demandant d’apporter leur véhicule chez un concessionnaire afin de réparer le module de commande en question, cette fois en employant une solution plus efficace, mais qui n’a pas encore été élaborée définitivement. Entre-temps, Kia leur recommande de se stationner à l'extérieur et à l'écart d'autres véhicules ou de structures à titre préventif.

En février dernier, Hyundai et Kia avaient rappelé plus d’un demi-million de véhicules en Amérique du Nord pour un risque d’incendie, dont 80 926 au Canada. Parmi ceux-ci se trouvaient des Kia Sportage 2014 à 2016. Le module de commande des freins antiblocage (ABS) peut subir un court-circuit et il importe de procéder au remplacement du multi-fusible du système ABS pour remédier à la situation.

