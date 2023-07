Hyundai IONIQ 5 N 2025 : un hooligan de 641 chevaux!

Hyundai profite du festival de vitesse de Goodwood, en Angleterre, pour dévoiler sa nouvelle mesure étalon pour les véhicules électriques de haute performance avec l’IONIQ 5 qui a reçu le traitement N.

La marque coréenne lui a donné une série de technologies pour améliorer ses prouesses sur circuit. « La division N vise à offrir une expérience de conduite amusante, indépendamment de l’essence, de l’électricité ou de l’hydrogène », a déclaré Till Wartenberg, vice-président et responsable de la division N et du sport automobile chez Hyundai Motor Company.

Huit vitesses et beaucoup de puissance

Hyundai promet des performances à couper le souffle. Basée sur la plateforme E-GMP, la taille de la batterie passe de 77,4 à 84 kWh. Les deux moteurs électriques développent une puissance de 601 chevaux (609 PS) et elle peut grimper jusqu’à 641 chevaux (650 PS) pour dix secondes à l’aide du mode N Grin Boost. Lorsque ce mode est activé, le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en 3,4 secondes selon Hyundai. La vitesse de pointe atteint 260 km/h. Des freins à disques de 400 mm avec des étriers à quatre pistons à l’avant et des disques de 360 mm à l’arrière s’assurent de stopper le tout. À eux seuls, ils peuvent générer jusqu’à 0,6 G de force de décélération — sans inclure le freinage régénératif qui peut ajouter 0,2 G supplémentaire.

Photo: Hyundai

Hyundai désire également procurer demeilleures sensations au conducteur, avec l'idée que l’électrique doit se rapprocher le plus possible d’un véhicule doté d’un moteur à combustion. En ce sens, les ingénieurs ont ajouté la fonction N e-shift. L’ordinateur (plus précisément le VCU Logic) simule des rapports équivalents à celui d’une transmission à double embrayage à huit rapports tout en recréant la sensation de secousse entre les changements de vitesse.

Pour une expérience complète, dix haut-parleurs (huit dans l’habitacle et deux à l’extérieur placés aux extrémités du véhicule) peuvent émettre trois types de sons. « Ignition » imite un moteur 2,0 litres turbocompressé; « Evolution » reproduit un bruit de haute performance inspiré du concept RN22e; « Supersonic », quant à lui, émule les sons produits par les avions de chasse.

Bien sûr, l’IONIQ 5 N comprend une série de technologies pour affronter la piste, que ce soit pour les courses d’accélération ou d’endurance. Dans le premier cas, la fonction N Launch Control permet de paramétrer la traction initiale pour exécuter le meilleur départ-canon.

Photo: Hyundai

Mais puisque la batterie est fortement sollicitée, le cœur des opérations s’effectue au niveau de son refroidissement. Par conséquent, des radiateurs indépendants pour les moteurs et la batterie sont ajoutés afin de limiter la dégradation de cette dernière, tant en conduite normale que sur la piste. Ainsi, vous retrouverez plusieurs fonctions comme le préconditionnement de la batterie (N Battery Pre-Conditioning) qui sert à optimiser la température des cellules en fonction de son utilisation.

En mode Drag, l'ordinateur s’ajuste pour donner une courte rafale de pleine puissance. Le mode Track, quant à lui, se concentre à effectuer le plus de tours sur piste. Par conséquent, il abaisse le plus possible la température de la batterie. À la portée de main du conducteur, la fonction N Race gère son usage.

La rigidité au premier plan

Hyundai s’est inspiré des courses de rallye pour renforcer la structure de l’IONIQ 5 N. Ainsi, elle est plus rigide grâce à 42 points de soudure et de 2,1 mètres d’adhésifs supplémentaires. Même son de cloche pour le moteur et la batterie qui ont également été renforcés. L’essieu moteur a été redessiné avec l’esprit du World Rally Championship en tête. La colonne de direction est plus solide et le ratio est plus agressif.

Photo: Hyundai

D’autres technologies de la division N aident au comportement routier. Le N Pedal accentue la sensibilité de l’accélérateur, alors que le N Torque Distribution redistribue le couple à l’avant et à l’arrière de manière à optimiser les performances, sans oublier qu’il est configurable de onze manières. Quant au N Drift Optimizer, il contribue à maintenir un angle de dérapage idéal.

De plus grandes proportions

Sur le plan esthétique, l’IONIQ 5 arbore des éléments qui lui octroient un look bien plus sportif que le modèle grand public. Il se distingue par un aileron arrière qui intègre un feu de frein triangulaire typique des produits N. À cela s’ajoutent des éléments noirs contrastants, une bande orange qui ceinture le bas du véhicule et des becquets à rebords situés aux extrémités des pare-chocs.

Photo: Hyundai

Pour un meilleur refroidissement, des fentes fonctionnelles ont été intégrées tout juste sous les phares et des volets d’airs au bas du pare-chocs. Les jantes de 21 pouces en aluminium sont chaussées de pneus de performance Pirelli P-Zero.

Avec tous ces éléments, l’IONIQ 5 N possède des proportions modifiées. Par rapport au modèle de production, il est 20 mm plus bas, 50 mm plus large (afin d’accommoder les pneus plus massifs) et 80 mm plus long à cause du diffuseur plus proéminent.

Photo: Hyundai

Le traitement sportif se poursuit à bord, notamment avec le volant redessiné qui intègre — pour la première fois dans un produit Hyundai N — le logo N en son centre. Question d’ergonomie, le bouton N pour accéder aux divers modes de conduite y est placé à portée de main. La console centrale a été optimisée pour la piste grâce à l’ajout de genouillères et d’un repose-tibia. Sinon, les sièges baquets ont des traversins renforcés et sont positionnés 20 mm plus bas qu’un IONIQ 5 normal.

Pour le moment, l’autonomie et les prix n’ont pas encore été annoncés au moment de mettre sous presse. Malgré tout, cela ne nous empêche pas d’apprécier la passion qui émane de l’équipe qui a travaillé sur l’IONIQ 5 N.

