Chevrolet Silverado ZR2 2023 : prêt à tout

Le Guide de l’auto a été invité à visiter le Proving Ground de General Motors à Kapuskasing en Ontario, le lieu où tous les produits GM sont soumis à des tests hivernaux avant d’entrer en production.

Pour y aller, nous avons pris la route et parcouru plus de 2 000 kilomètres à bord du Chevrolet Silverado ZR2. Il se distingue des autres versions par ses divers éléments axés pour le hors route, comme des plaques de protection, des crochets d’ancrage rouges, sa suspension aux amortisseurs DSSV de Multimatic rehaussée et à son angle d’attaque plus agressif de 31,8 degrés.

Ses concurrents sont principalement les Ford F-150 Tremor/Raptor, le Toyota Tundra muni de l’ensemble TRD hors route et le Ram 1500 Rebel. Le ZR2 2023 coûte 87 503 $, mais avec les nombreuses options de notre véhicule d’essai, la facture grimpe à 97 982 $.

Conduite fort agréable

Puisque le Silverado ZR2 a été introduit en 2022, l’habitacle arbore une présentation moderne et ergonomique. L’instrumentation de 12,3 pouces entièrement numérique regroupe une panoplie d’informations comme la vitesse, la consommation, et les données sur le hors route. Le système multimédia possède un écran de 13,4 pouces qui affiche une image de grande résolution et l’interface est fluide.

La technologie incorpore le système Google qui donne accès à l’Assistant Google, à Google Maps et à Google Play. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont intégrés de série, tout comme la recharge par induction pour téléphone mobile. Le système audio Bose haut de gamme comprend sept haut-parleurs avec un caisson d’extrêmes graves Richbass.

En matière de confort, les sièges fournissent un bon maintien au niveau du dossier et de l’assise. En revanche, ils fatiguent le dos lors de longs trajets, principalement à cause de leur dureté. Sinon, la visibilité est bonne — surtout avec le rétroviseur-caméra — et la direction est précise.

Même si la suspension est plus souple que celle des Silverado normaux, le train arrière ne sautille pas pour autant. En revanche, la camionnette plonge un peu lors des manœuvres de freinage. Étonnamment, la tenue de route demeure excellente et les amortisseurs travaillent efficacement sur tous les types de revêtements.

Normalement, le ZR2 chausse des pneus Goodyear Wrangler Territory MT, mais pour l’occasion, nous avions plutôt des General Grabber Arctic LT montés expressément pour l’hiver. Ils adhèrent sans problème sur de nombreuses surfaces comme la neige, la glace, le sec et ils évacuent bien l’eau sur la chaussée. Globalement, le Silverado ZR2 procure un certain plaisir de conduite et fait preuve de maniabilité.

Doté d’un gros V8

Le ZR2 est animé par un V8 atmosphérique de 6,2 litres. Sa puissance s’élève à 420 chevaux et son couple à 460 lb-pi. Jumelé à la transmission à dix vitesses, ce moteur effectue un excellent travail au quotidien et lors des accélérations. Le seul bémol a trait aux palettes au volant. En fait, le changement des rapports est particulièrement lent, au point où il faut attendre plusieurs dixièmes de seconde avant que la boîte enclenche le prochain rapport.

Puisqu’il s’agit d’un modèle axé sur le hors route, il est possible de jouer avec le système 4x4, en passant par le mode Auto, deux roues ou quatre roues motrices, et par une gamme basse, sans oublier les différentiels avant et arrière autobloquants à commande électronique.

Sur le plan pratique, la capacité de remorquage s’élève à 8 900 lb (4 037 kg) et la charge utile de la caisse de 5,8 pieds monte à 1 378 lb (626 kg). Notre version à l’essai était équipée du hayon Multi-Flex, une option de 510 $ qui en vaut vraiment la peine.

Ce dernier permet d’ouvrir la portion supérieure du hayon pour se transformer en gros marchepied, en plus de ceux retrouvés aux extrémités du pare-chocs. En bonus, des haut-parleurs y sont intégrés, pour qui aime écouter de la musique en travaillant ou encore pour faire un tailgate party.

Concernant la consommation d’essence, notre trajet était principalement constitué de routes ayant une limite de vitesse de 90 km/h. Par conséquent, nous avons obtenu une moyenne de 13,6 L/100 km. Ressources naturelles Canada a, pour sa part, calculé une cote mixte de 15,5 L/100 km.

Des aides à la conduite efficaces

La camionnette emploie les systèmes de sécurité actifs et passifs de Chevrolet. Parmi ceux-ci, nous retrouvons notamment le freinage automatique d'urgence, le système de détection des piétons et l’alerte de sortie de voie.

Quant au régulateur de vitesse adaptatif, les accélérations pourraient être un peu moins brusques, mais il s’agit peut-être d’une préférence personnelle. L’assistance au maintien sur la voie n’est pas trop intrusive et l’opération se fait progressivement.

Sommairement, le Chevrolet Silverado ZR2 est une camionnette plaisante à conduire grâce à son groupe motopropulseur raffiné et à ses technologies modernes. Les sièges ne procurent peut-être pas le meilleur confort sur la route, mais il n’en demeure pas moins que l’ensemble du véhicule est plutôt bien réussi.

