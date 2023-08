Le noir à l’honneur pour deux camionnettes en 2024

Rolls-Royce La Rose Noire : comme un parfum unique

Avec La Rose Noire, une voiture unique au monde créée en un seul exemplaire, Rolls-Royce nous démontre une fois de plus toute l’imagination et l’expertise des ingénieurs et designers de sa division Coachbuild au service des plus grandes excentricités de ses clients. Faisant suite à des modèles comme la Sweptail …