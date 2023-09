Bientôt un F-200 chez Ford?

Après les rumeurs d’un F-150 de performance pour la route qui porterait le nom Lobo, il est question cette semaine d’un autre possible ajout à la gamme de la Série F de Ford. Le constructeur à l’ovale bleu a en effet déposé une demande pour faire enregistrer le nom F-200. De quoi pourrait-il s’agir?

Un F-150 plus costaud, comme le défunt Nissan TITAN XD l’était par rapport au TITAN? Peu probable. Une nouvelle camionette Super Duty? Encore moins. Un changement d’appellation pour la prochaine génération du F-150, comme lorsque ce dernier a remplacé le F-100 en 1975? Ce serait plus logique, mais quand même surprenant.

Si l’on se fie à plusieurs sources, il semblerait plutôt que le F-200 devienne une nouvelle camionnette électrique aux côtés du F-150 Lightning – justement celle que le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a laissé présager à quelques reprises, sous le nom de code T3.

Photo: Germain Goyer

Ce futur modèle, qui ne serait donc pas un Ranger électrique ou un Maverick électrique, entrerait en production au méga complexe en construction à Stanton, au Tennessee, le fameux « Blue Oval City » où seront fabriquées des batteries de véhicules électriques ainsi que la prochaine génération du F-150 Lightning à partir de 2025.

Farley a déjà évoqué une camionnette au design innovateur, résolument adaptée à l’ère du numérique (avec des mises à jour continues) et douée de capacités de recharge bidirectionnelle encore plus avancées. Reste à voir le format et le positionnement dans la gamme de Ford. Le dévoilement devrait survenir en 2024.

Rappelons que Ford a baissé considérablement les prix du F-150 Lightning cet été et que la production à l’usine de Dearborn doit tripler en 2023 par rapport à l’année précédente. Quant au F-150 à essence, une modernisation importante est attendue pour 2024. Le tout sera présenté au Salon de l’auto de Detroit qui s’ouvre la semaine prochaine. Le Guide de l’auto sera sur place pour couvrir l’événement.

Photo: Ford

Dans une entrevue pour Automotive News en mai dernier, un haut dirigeant de Ford a expliqué que la compagnie souhaite faire le grand ménage dans le F-150 en limitant considérablement le nombre de configurations et de combinaisons possibles dans le but d’améliorer la qualité et de réduire les coûts de production.

Notamment, les camions à venir utiliseront environ 2 400 pièces et composantes en moins. D’autres seront légèrement modifiées afin de réduire la complexité de la construction.

