Ford F-150 Lobo : bientôt une version de performance pour la route?

Ford sera présent au Salon de l’auto de Detroit à la mi-septembre et le F-150 2024 modernisé y sera dévoilé, incluant possiblement une nouvelle version de performance expressément conçue pour la route.

Ce modèle ferait revivre l’esprit du F-150 SVT Lightning à essence commercialisé de 1993 à 1995 puis de 1999 à 2004. Or, comme le nom sert aujourd’hui à désigner la camionnette électrique de Ford, la rumeur veut que le nouveau F-150 en question s’appelle « Lobo ».

Bien sûr, ce dernier nom à consonnance espagnole (qui veut dire « loup ») est aussi utilisé actuellement pour les versions XLT et supérieures du F-150 au Mexique, mais il semble que ça n’arrêtera pas Ford au nord de la frontière.

Le site Ford Authority, citant des sources anonymes, écrit que le modèle Lobo sera un F-150 à part entière, un peu comme le F-150 Raptor axé sur la conduite hors route. Ce ne serait pas un simple ensemble esthétique.

Photo: Ford

Au menu, il est question d’une suspension abaissée, de pneus de performance ainsi que d’un design résolument sportif et agressif. Aucun autre détail n’est avancé pour l’instant.

Quel moteur pourrait bien renfermer un tel F-150? Certainement pas le V6 de 3,3 litres ou même l’EcoBoost de 2,7 litres. Gageons plutôt sur le V6 EcoBoost de 3,5 litres (à l’instar du Raptor) ou encore le V8 de 5 litres. Ford pourrait offrir le camion uniquement à deux roues motrices, mais ça reste à voir.

Revenez-nous dans les prochaines semaines pour plus de détails sur le Ford F-150 2024 et sur le possible F-150 Lobo qui risque de s’ajouter à la gamme.

