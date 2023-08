Photo: Ford

Depuis quelque temps, l’inflation fait son œuvre dans toutes les industries et celle de l’automobile n’y échappe pas. Si l’achat d’une voiture neuve est pratiquement devenu un luxe, on peut accuser l’augmentation spectaculaire des taux d’intérêt et des tarifs, les pénuries de pièces qui réduisent les inventaires, ainsi que le retrait progressif des modèles de base peu équipés.

Certes, il subsiste des valeurs sûres qui offrent un rapport qualité/prix alléchant. Mais dans les douze derniers mois, plusieurs modèles en demande ont connu une hausse de prix sans précédent. Voici donc dix véhicules populaires qui ont suivi l’inflation et qui vous coûtent beaucoup plus cher qu’il y a un an.

Note : les mensualités sont étalées sur 60 mois et elles incluent les taxes et les frais afférents. Aucune mise de fonds n’a été prise en compte. Dans le cas des modèles 2022, les prix et mensualités ont été relevés sur les sites des constructeurs en juin 2022, puis en août 2023 dans le cas des modèles 2023 ou 2024.