Quoi choisir entre la Toyota Venza et le nouveau Lexus RZ450e ?

Actuellement propriétaire d’une Lexus ES300h de 218 000 km, j’hésite entre l’achat du Toyota Venza et du futur Lexus RZ450e. La fiabilité est pour moi un critère d’importance, bien avant le prix d’achat du véhicule. Je tiens mordicus à demeurer dans la famille Toyota/Lexus mais je ne veux pas risquer de perdre un temps précieux au garage...

Bonjour Peter,

Je comprends par votre message que vous souhaitez possiblement passer à la motorisation électrique mais que vous êtes hésitant puisqu’en territoire inconnu avec le RZ450e. Et vous avez parfaitement raison, car si Toyota et Lexus ont démontré leur savoir-faire avec les hybrides, il en va autrement pour les véhicules électriques. Sachez d’abord que le RZ450e partage plusieurs de ses éléments avec le Toyota bZ4X, lequel nous a amèrement déçus. Je vous déconseille donc fortement l’achat de ce modèle Lexus, qui doit d’abord faire ses preuves.

Il existe évidemment dans l’industrie plusieurs autres options intéressantes se rapprochant de ce modèle, notamment le Genesis GV60 et le Volvo C40 Recharge. Cela dit, parce que vous avez l’intention de rester dans la grande famille Toyota, je me permets de vous suggérer le Lexus NX450h, qui exploite essentiellement les mêmes composants que le Toyota RAV4 Prime. Un véhicule capable de vous offrir plus de 60 kilomètres d’autonomie électrique avant que vous ne passiez à l’hybride.

Je vous l’accorde, il est esthétiquement moins sobre que le Toyota Venza et assurément moins spacieux. Or, il s’agit d’un produit franchement impressionnant que le Guide de l’auto a choisi de classer dans le trio de tête du segment. Maintenant, si votre seule alternative au RZ450e demeure le Venza, c’est effectivement un excellent produit. Un véhicule confortable, frugal et proposant un niveau de luxe frôlant celui des Lexus.

