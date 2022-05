Les Toyota Camry et Venza gagnent en style pour 2023

Les amateurs de Toyota qui recherchent plus de style auront davantage d’options pour l’année-modèle 2023. Plus précisément, il est question ici du VUS hybride Venza et de la populaire berline Camry.

Le premier emboîte le pas à plusieurs autres véhicules du constructeur en ajoutant une édition Nightshade, qui se démarque par une allure assombrie. Disponible en noir, argent ou rouge, celle-ci comprend une garniture acrylique pour la calandre ainsi qu’un fini noir sur les boîtiers de rétroviseurs, les poignées de portes, le bas de la carrosserie, les roues de 19 pouces et les longerons de toit en option.

D’autres garnitures au fini chrome foncé ornent les pare-chocs, tandis que les écussons sur le véhicule sont noirs. Le toit panoramique Star Gaze, dont l’opacité peut être ajustée sur simple pression d’un bouton, est offert.

Photo: Toyota

D’autre part, le Venza 2023 passe à la version 2.5 du système de sécurité et d’aide à la conduite Toyota Safety Sense. Par exemple, son dispositif de prévention des collisions peut maintenant détecter un piéton ou un véhicule arrivant en sens inverse lorsqu’on tourne à une intersection. Il y a aussi l’aide à la direction d’urgence, qui stabilise les manœuvres d’évitement amorcées par le conducteur.

L’équipement des différentes versions est légèrement bonifié pour 2023 et toutes reçoivent un nouveau système multimédia avec assistant vocal intelligent, plusieurs services par infonuagique, des mises à jour logicielles à distance et la possibilité de jumeler deux téléphones via Bluetooth. L’écran central mesure 8 ou 12,3 pouces et l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil.

Photo: Toyota

Le groupe motopropulseur, lui, ne change pas. Le Venza combine un moteur à essence de 2,5 litres avec trois moteurs électriques pour fournir une puissance de 219 chevaux et une consommation moyenne de 6,1 L/100 km.

Du bronze pour la Camry

Alors que sa grande rivale, la Honda Accord, fera peau neuve pour 2023, la Toyota Camry fait durer sa génération actuelle encore au moins un an. Elle en profite toutefois pour présenter une édition Nightshade actualisée, notamment avec des phares et des feux arrière noircis mais surtout des jantes exclusives de 19 pouces au fini bronze mat – un traitement qui rappelle bien sûr le Highlander hybride édition Bronze. Trois couleurs sont possibles, dont une nouvelle appelée Bleu réservoir.

Photo: Toyota

Dommage, dans le cas de la Camry, le nouveau système multimédia se fera attendre. De plus, la taille des écrans disponibles reste à 7 et 9 pouces.

Enfin, sous le capot, la Camry abrite soit un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres (jusqu’à 206 chevaux, un V6 de 3,5 litres (301 chevaux) ou une motorisation hybride (208 chevaux, 5,1 L/100 km). Seul le premier cependant peut être jumelé à un rouage intégral.

Les prix canadiens des Toyota Venza et Camry 2023 seront annoncés vers la fin de l’été lorsque les modèles se rapprocheront des concessionnaires.